政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭經濟部「美國關稅對台衝擊報告」失真　凌濤批賴清德欺騙國人

▲▼凌濤國民黨中央新媒體中心外，接受聯訪。（圖／攝影中心攝）

▲國民黨市議員凌濤。（圖／攝影中心攝）

記者鄭佩玟／台北報導

經濟部8月1日釋出「川普實施對等關稅對我國產業影響研析」，被國民黨立法許宇甄發現，未區隔日本及歐盟免原本基礎關稅，對台廠的評估還在「美化衝擊」，這等於把兩種完全不同的計算方式硬湊在同一份報告裡混淆視聽。國民黨桃園市議員凌濤也說，經濟部報告嚴重失真，不願面對真相，賴清德身在同溫層的「囍事中」，繼續無量下跌、自由落體。

凌濤指出，台日匯率+關稅落差近13%，衝擊遠超預估，綠營吹捧宛如「黑色幽默」，中小企業「欲哭無目屎」，經濟部日前釋出「川普實施對等關稅對我國產業影響研析」，被許宇甄立法委員發現，未區隔日本及歐盟免原本基礎關稅，對台廠的評估還在「美化衝擊」，絕對嚇出產業界一身冷汗。

凌濤說，進一步探查衝擊，以今年初基期計算，台灣升值高過日本約3.34%，已經讓台廠感受壓力，如今日本15%關稅結果，台灣高過日5%達20%，就已落差8.34%。經濟部報告嚴重失真，不願面對真相。若以工具機為例，美國對台MFN原本平均4.7%，那麼台日落差將達到13%，慘無生路，影響999.5億元產值、1963家廠商，數萬勞工，該報告估產值衝擊3.67%，根本就是欺騙國人。

凌濤再指出，若以塑膠製品產業為例，美國對台基本稅率平均4.1%，台日落差12.44%，影響3991億、7776家，數十萬勞工家庭，經濟部報告竟然只估5.28%衝擊，令人搖頭。

凌濤批評，賴政府、卓內閣官員、經貿辦、民進黨民代，可否就一次承認，誠實面對台灣該轉型、該補貼、該救濟的方向，不要再搭配綠營節目吹捧「給談判團隊一個讚」，看在中小企業眼裡，真的「欲哭無目屎」，這種地獄梗的「黑色幽默」，沒人會買單。再不踩煞車，賴清德總統的支持度，會在綠營政論訕笑聲中，會在身在同溫層的「囍事中」，繼續無量下跌、自由落體。
 

國民黨關稅川普凌濤美國民進黨行政院經貿辦

