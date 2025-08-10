高雄黑白賓士街頭上演追逐賽　狂飆逼車、攔停畫面曝光

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市三民區天祥一路於7月28日傍晚發生一起行車糾紛案件，一輛白色賓士疑似在轉彎時，與另一輛黑色賓士發生行車糾紛，黑車竟當街將白車逼停攔下，黑車駕駛還一度想下車理論，過程全被白車的行車記錄器拍下，並PO到網路上；警方獲報趕到現場時，兩台車都已離開，警方表示，將傳喚當事人到案說明，並依法開罰。

▲黑白兩台賓士在高雄街頭上演攔停、逼車戲碼。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

網友在YouTube「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」上PO出一段行車記錄器影片，影片中一輛黑色賓士在轉彎時，疑似與車主的白色賓士太過靠近，車主立即按喇叭示警，不料卻惹怒黑車車主，黑車隨即加速超車，再把白車攔下，黑車車主一度想下車理論，後來又作罷，白車離開後，黑車又追了上去，並刻意在前方逼車，雙方數度差點發生車禍，畫面驚險。

轄區三民二分局表示，當日下午5時30分接獲民眾報案後迅速趕抵現場，惟到場時雙方當事人均已離開。警方隨後與報案人聯繫，確認現場無人後，報案人並檢附相關影像向警方檢舉交通違規行為。

警方調查，涉案黑色賓士車在行駛過程中，於未遇突發狀況時於車道暫停、變換車道時未打方向燈以及紅燈右轉，分別違反《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第4款、第42條及第53條第2項。警方已依法對相關交通違規行為舉發。

此外，黑車車主亦涉嫌刑法公共危險及強制罪，警方將依法通知相關當事人到案說明，進一步釐清案情。