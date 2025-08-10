抓到了！苗栗毒蟲拒捕「撞死騎士」　跳山溝遁逃今跛腳落網

記者楊永盛、莊智勝／苗栗報導

苗栗一名邱姓男子(49歲)因毒品案而遭到通緝，8日當天警方發現邱嫌行蹤，立即駕車追捕，雙方追逐數百公尺，邱嫌於公館鄉苗26線、苗119甲線路口闖越紅燈，當場將41歲的劉姓機車騎士撞飛。劉送醫搶救，因傷勢過重，於9日宣告不治；而邱嫌當下則逃逸無蹤。警方循線追查後，今(10日)午於其住家附近發現蹤影，當場將邱嫌壓制逮捕，全案正進一步偵辦中。

▲苗栗毒蟲拒捕撞死人，肇逃2天落網。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

警方調查，邱嫌因毒品案而遭到通緝，8日下午3時許被眼尖的巡邏員警發現，雙方立即在公館鄉展開追逐，過程中邱嫌駕駛休旅車闖越紅燈，於路口將劉姓機車騎士撞飛，劉男當場頭部重創失去意識，緊急送醫進行開腦手術搶救，但仍於9日因傷勢過重宣告死亡。

▲邱嫌8日拒捕，駕駛休旅車闖紅燈，將劉姓騎士撞飛；劉經送醫搶救後9日宣告不治。

在車禍發生後，由於休旅車車頭毀損嚴重，邱嫌選擇棄車、趁亂成功逃離現場；警方8日圍捕未果，立即成立專案小組展開追查。苗栗地檢署檢方鎖定身分、以及邱嫌可能藏匿處後於9日動員警力圍捕，未料邱嫌十分狡猾，竟跳入山溝中遁逃。

警方鍥而不捨，於今午11時許再度於住所附近發現邱嫌身影，當場上前圍捕、並成功將其壓制帶回；而邱嫌疑似在逃亡過程中跳入山溝，導致腳部受傷，落網時走路還一跛一跛，面對記者詢問「為什麼撞到人要跑」時，未多作回應。警方訊後依肇事逃逸致死、毒品通緝及毒品危害防制條例等罪嫌將邱嫌移送苗栗地檢署偵辦。

▼警方9日圍捕時，邱嫌還跳進山溝中遁逃，腳疑似因此受傷。