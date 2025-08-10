買酒不滿沒裝袋服務　台中火爆女砸碎紅酒瓶！超商店員遭割傷

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市1名36歲蔣姓女子，今天（10日）凌晨在住處附近超商購買紅酒，結帳時不滿18歲賴姓店員未協助將紅酒裝入購物袋，竟當場將紅酒瓶砸向櫃檯，導致碎裂的玻璃割傷賴男。警方目前已傳訊蔣女到案說明，全案依傷害罪嫌偵辦。對此，超商指出，員工人身安全是首要關切，對任何傷害行為零容忍，已配合警方依法追究責任。

▲超商店員遭消費者砸酒瓶割傷手部，警方到場了解。（圖／記者白珈陽翻攝）



台中市第四警分局南屯派出所今天凌晨12時許接獲報案，稱南屯區和南路四段某超商有民眾滋事，立刻前往處理。員警到場發現僅剩賴姓店員1人在場，但櫃檯有酒瓶碎裂，賴男左手掌遭噴濺玻璃割傷，經治療無大礙。

警方調查，蔣姓女子前往超商購買紅酒，結帳時要求賴男將紅酒裝入購物袋，但店員當時在忙其他事情，向蔣女稱沒有提供裝袋服務後，蔣女突然大怒，將手中的酒瓶砸碎後離去。

警方說，目前已通知蔣女到案說明，警詢後將依傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。

超商也指出，「員工執勤人身安全為我們首要關切，對任何傷害行為零容忍，並已配合警方依法追究責任，對夥伴提供醫療、心理與法律支持協助。再次呼籲共創社區賣場為彼此尊重的安全友善環境。」