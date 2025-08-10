集集新住民嘉年華登場　異國傳統舞蹈和文化走秀星光大道吸睛

▲2025集集新住民嘉年華登場。（圖／集集鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

集集鎮公所為促進文化交流與社會融合，9日舉辦「2025集集新住民嘉年華-新心相IN·移定幸福」活動，除以異國美食遊園攤位迎賓，更安排新住民服裝走秀競賽及義剪、歌舞表演，吸引大批新住民家庭扶老攜幼、熱情參與。

本次活動於昨天下午3點至晚上7點30分在集集國中活動中心登場，由集集鎮長吳大村主持，一開場由新住民姊妹組成的「清舞藝」舞團帶來精湛的表演，也讓現場充滿濃厚異國氣氛，接著是時尚的「文化走秀星光大道」比賽，在7-11禮券參加獎和萬元獎金鼓勵下，共計25組參加，新住民朋友穿上母國傳統服飾，展現多元文化風情，也開放自由報名上台表演。

現場還規劃20攤異國美食市集，從越南甜米、泰式糕點炒泡麵到章魚燒等，讓參與者「吃遍世界」，同時設置「幸福全家福」攝影專區、異國服飾體驗與打卡牆，讓新住民一解思鄉之苦；此外，也開闢兒童專區，策劃氣球互動與遊戲攤位，讓大人小孩一起同歡。

南投縣長許淑華、立法委員游顥、身兼民眾黨南投縣黨部主委的新住民立委麥玉珍、鎮代會主席陳雅雯等鎮代及里長，縣議員謝明謀、黃春麟、國民黨南投縣黨部主委楊麗川都親臨現場，體驗越南果凍花DIY製作與新住民走秀等活動，許淑華更與新住民大小朋友熱絡互動拍照合影。

集集鎮長吳大村表示，希望藉此活動鼓勵各地家庭前來定居，讓「移居即幸福」不再只是口號，而是真實可感的未來藍圖；許淑華強調，新住民人口在南投縣已接近1萬人，是南投重要生力軍，而許多新住民來臺後，不管是為家庭的付出、對新生代的教養，還是在多元事業上的努力經營都相當成功，尤其是新住民家庭，對於新生代的教養更是相當用心；縣府會持續加強新住民文化推廣及新住民二代培力資源的挹注，打造南投縣成為共融共好的新家園。