蔡壁如談2年條款籲勇敢承擔　黃國昌報告時竟戴耳機低頭看資料

記者陳家祥／桃園報導

民眾黨第三屆第二次全國黨代表大會今（10日）在桃園舉辦，接著下午舉行6週年活動。上午進行黨代表大會時，秘書長周榆修、黨主席黃國昌先後針對議案進行報告，但有趣的是，過去曾與黃競選黨主席、現為中央委員的蔡壁如，今列席台上，在黃報告時竟戴起耳機、低頭看資料。

民眾黨今上午在桃園會展中心舉辦「第三屆第二次全國黨代表大會」，接著下午會舉辦民眾黨創黨六周年活動。根據規劃，流程分別為預備會議、主席致詞、中央黨部報告、立法院黨團報告、年度決算報告、黨章修訂案、提案討論與議決、臨時動議，最後進行主席結語與合影。

而今日黨代表大會，各界最關注的就是2年條款存廢問題，蔡壁如會前受訪說，兩年條款當時是柯主席為了擴大民眾黨的人才訓練，當時有講過，因為民眾黨是一個小黨，他希望有多的人到立法院去做這個歷練。

蔡壁如坦言，目前她是不大注意這件事件，剛下車的時候，外面有很多人舉牌子。她說，原則上態度是這樣，2年條款如果當時柯主席有叫大家都有簽字，「如果大家都有簽了這樣子的一個簽字的話，白紙黑字，那這件事情就只有誠信，再來就是要符合今天的標語，今天我們民眾黨六週年的那個大門口的就叫『勇敢』，前面的人要能夠往前走，後面的人要能夠勇敢承擔」。

蔡壁如說，如果沒有簽白紙黑字，就回到這是柯主席的「願望清單」，他希望擴大民眾黨的人才訓練，那就是大家要不要完成、要不要去遵守柯主席的願望清單。

「所以這沒有我的態度跟不態度。」蔡壁如說，因為這很清楚的就是在那裡，如果大家都有簽了白紙黑字，那就是誠信、勇敢承擔；如果沒有，那就是柯主席的願望清單，那大家要不要去完成、去達成他的願望清單，就這麼簡單。

▲民眾黨今舉行黨代表大會，主席黃國昌報告時，蔡壁如戴air pods。（圖／記者陳家祥攝）