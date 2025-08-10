　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨執行2年條款！　黃國昌：照柯主席當初規劃持續進行

記者陳家祥／桃園報導

民眾黨第三屆第二次全國黨代表大會今（10日）舉辦，不分區立委「2年條款」的存廢備受關注。經過4個小時的會議後，黨主席、立院黨團總召黃國昌出面受訪表示，「我們所有的運作，都會按照柯主席當初的規劃持續進行」，如果有任何變動的必要，也應該是由柯主席來決定，「我們就會按照既有的軌道，持續在我們的工作崗位上把工作做好」。

今日會議長達4個小時，有關「2年條款」的討論放在最後一案。據了解，黃國昌在該程序時表示，除非創黨主席柯文哲對黨的安排有不同想法、提出意見，否則就不討論這個當初的安排。他還說，當初跟柯文哲已經約定好，在立法院就是待2年，能影響他這個決定的，也只有柯文哲一個人。

黃國昌說，今天黨代表大會針對這個議題的討論，他相信反映出來民眾黨是一個成熟、有制度而且所有黨代表大家都非常有智慧。兩邊不同的看法，其實都是為了這個黨好，也希望黨在面對2026接下來的發展上，能夠有好的表現，在立法院的戰力能夠持續發揮。

黃國昌指出，因此今天也很感謝所有黨代表大家共同的支持、以及大家共同的同意，針對這5個案子，其實只有合併成一個案子討論。2024年在柯文哲主席的帶領下，民眾黨拿到了302萬張政黨票的支持，這些支持會轉化成民眾黨在立法院發揮最強戰力，兌現對選民的承諾。

黃國昌說，此時此刻，對台灣民眾黨而言，最重要的事情是持續成長茁壯，讓更多人才進入民眾黨，讓更多戰將代表民眾黨到各個地方服務更多選民；尤其，關鍵最重要的事情是，早日把柯文哲主席從土城看守所給救出來。

「那因此，我們所有的運作，都會按照柯主席當初的規劃持續進行。」黃國昌說，如果有任何變動的必要，也應該是由柯主席來決定，「我們就會按照既有的軌道，持續在我們的工作崗位上把工作做好」。

黃國昌提到，他的心情，黨內過去這段時間一起同甘共苦的同事們大家都了解，過去的這段時間中，執政黨不僅把柯文哲關押起來，甚至利用民眾黨不能跟柯主席溝通，有很多事情沒有辦法讓主席自己出來說，導致執政黨在操弄片面的訊息，想對本黨見縫插針進行政治操作，然後想要弱化民眾黨，甚至造成支持者彼此之間因為不同想法的衝突。

「民進黨的這些伎倆，我老實講，在我眼中我看得非常非常的通透。」黃國昌直言，民進黨在玩什麼把戲他看得非常清楚，但是，民眾黨全體的黨公職都非常的成熟、有智慧，不會讓民進黨這種政治上的詭計得逞。

黃國昌說，他跟柯文哲主席彼此之間，在柯被抓到土城看守所之前，兩人針對黨的未來10年發展深入交換過意見，只不過很遺憾，討論到一半他就被民進黨指揮的那群鷹犬抓走。到了今年1月，主席短暫出來的時候，又再度見面長談，「對於把民眾黨繼續發展成更為壯大、帶領台灣進步價值的本土第三勢力的政黨，我們有完全的默契，也有完全共同的目標」。

黃國昌強調，在這條道路上，民眾黨不僅僅在國會要持續發揮戰力，在2026年的地方選舉當中更要開枝散葉，把優秀的人才送到台灣的每一個角落。

▲▼民眾黨代理主席黃國昌、民眾黨秘書長周榆修受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者陳家祥攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本現麥當勞之亂！黃牛大量丟棄餐點　食物扔路邊
快訊／15縣市大雨特報！　最新警戒區域曝
砸錢沒用！跟川普談判關稅「這招最靈」　墨西哥奏效了
瑤瑤砲轟Apple「想靠嫁牙醫上岸」！　姊妹廝殺落淚全都拍
楊柳恐直撲台！天氣粉專「哪裡登陸，哪裡倒霉」對決2地區
泳衣千萬別穿「這3色」！醫揭危機：下水秒變隱形人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

批藍白中共假訊息、政治操作災情　林俊憲：災民清楚誰在幫忙

揭經濟部「美國關稅對台衝擊報告」失真　凌濤批賴清德欺騙國人

民眾黨執行2年條款！　黃國昌：照柯主席當初規劃持續進行

羅明才接立院副院長？藍批造謠　他諷老柯助理：吳思瑤接總召咧

批民進黨早知疊加關稅卻無作為　游淑慧舉日本為例：罪加一等

揪經部關稅報告「沒搞清楚疊加問題」　許宇甄：綠卻無恥質疑外界

不畏中國施壓！菲律賓重申挺台海和平　外交部致謝：將續深化合作

「王義川麥擱來啊啦」　游顥：趕快跟盧秀燕道歉不要來蹭我

為楊瓊瓔站台助講　王惠美激喊：又沒殺人放火為什麼要罷免？

相挺罷團！民進黨女力集結竹山　痛批游顥無視地方需求推爭議法案

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

逼問視障女「憑什麼坐博愛座」　下秒阿姨腦羞：還玩手機騙誰

【3顆小丸子】誰的「紫色糰子串」放在地板上了？

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

【準備休息狗狗玩具被沒收】聰明媽拿夾子撿免彎腰！

批藍白中共假訊息、政治操作災情　林俊憲：災民清楚誰在幫忙

揭經濟部「美國關稅對台衝擊報告」失真　凌濤批賴清德欺騙國人

民眾黨執行2年條款！　黃國昌：照柯主席當初規劃持續進行

羅明才接立院副院長？藍批造謠　他諷老柯助理：吳思瑤接總召咧

批民進黨早知疊加關稅卻無作為　游淑慧舉日本為例：罪加一等

揪經部關稅報告「沒搞清楚疊加問題」　許宇甄：綠卻無恥質疑外界

不畏中國施壓！菲律賓重申挺台海和平　外交部致謝：將續深化合作

「王義川麥擱來啊啦」　游顥：趕快跟盧秀燕道歉不要來蹭我

為楊瓊瓔站台助講　王惠美激喊：又沒殺人放火為什麼要罷免？

相挺罷團！民進黨女力集結竹山　痛批游顥無視地方需求推爭議法案

咖啡飄香台東夏日！「2025南島咖啡節」沖出島嶼最醇風味

陽明醫科生嗆「歷史老師懂屁核能！」　呂捷回應了：這是常識

薔薔徵才「月薪6萬起跳」！　祭超狂4福利：有能力再高薪都應該

批藍白中共假訊息、政治操作災情　林俊憲：災民清楚誰在幫忙

孫興慜MLS首秀替補立功　製造點球助洛杉磯FC逼平芝加哥火焰

哈士奇「逃避蓮蓬頭」拒洗澡　見水打開閉眼轉頭裝沒事

台南做工行善團齊心修繕　助弱勢修家園援災民安置所

人氣韓星交往單親媽3個月懷孕！父母「得知女生身份」慌張：很心酸

揭經濟部「美國關稅對台衝擊報告」失真　凌濤批賴清德欺騙國人

「藝息山海」十二首情詩流動！台東工藝國際駐村啟動

【北投連環車禍】22歲駕駛紅燈煞不住！猛撞2車釀4傷

政治熱門新聞

台積電砸錢輸誠「關稅卻20％＋N」　李敖20年前一句話網嘆先知

民進黨性平部主任遭肉搜「老公是香港人」　青鳥出征灌爆

邱鎮軍認買雲豹　賴品妤：台股上千家偏要贊助我

藍委持雲豹股票　賴品妤酸：為何花錢養我

國軍懲罰新規　士兵罰站一天最多2小時

關稅疊加4月講過！議員曝政府缺了這一句

快儲水！台北萬華、松山、中山、內湖　9日起每天將停水6小時

台美關稅20+N%　張善政列3大敗筆批中央像鴕鳥

金融時報：台人最怕內應接管　北京早布局多年

便宜核電必有人付出成本　林子倫：核廢料風險轉嫁下一代不符世代正義

青鳥女為大罷免「揍父3拳」逼媽媽離婚後逃家

蔡壁如談2年條款籲勇敢承擔　黃國昌報告時竟戴耳機低頭看資料

民眾黨執行2年條款！　黃國昌：照柯主席當初規劃持續進行

「王義川麥擱來啊啦」　游顥：趕快跟盧秀燕道歉不要來蹭我

更多熱門

相關新聞

蔡壁如談2年條款籲勇敢承擔　黃國昌報告時竟戴耳機低頭看資料

蔡壁如談2年條款籲勇敢承擔　黃國昌報告時竟戴耳機低頭看資料

民眾黨第三屆第二次全國黨代表大會今（10日）在桃園舉辦，接著下午舉行6週年活動。上午進行黨代表大會時，秘書長周榆修、黨主席黃國昌先後針對議案進行報告，但有趣的是，過去曾與黃競選黨主席、現為中央委員的蔡壁如，今列席台上，在黃報告時竟戴起耳機、低頭看資料。對此，蔡壁如表示，自己可以一心好幾用，且都有書面資料。

黨代表大會留位給柯文哲　黃國昌：我們大家都在等他回來

黨代表大會留位給柯文哲　黃國昌：我們大家都在等他回來

水災、關稅共伴　民進黨823還要向政治前行？

水災、關稅共伴　民進黨823還要向政治前行？

柯文哲暴怒罵檢只因「一張便利貼」？　陳智菡揭真相批扭曲

柯文哲暴怒罵檢只因「一張便利貼」？　陳智菡揭真相批扭曲

2年條款存廢戰！　民眾黨明代表大會料將落實「柯文哲意志」

2年條款存廢戰！　民眾黨明代表大會料將落實「柯文哲意志」

關鍵字：

柯文哲民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

林逸欣「富養長大」影片感動萬人

兒子站客廳正中央！母近看才知「已斷氣」

彰化雙屍案驗屍後...驚見女童少了舌頭和咽喉！

中和賓士、計程車碰撞　17歲女遭拋飛慘死

保時捷業務「逆向超車」被停職！公司發聲明

美女停車場彎腰！淫男看到受不了　推入車內侵犯

楊柳估今轉中颱　「下最大」地區曝

哪家店的珍珠是「天花板級別？」　網給答案

粿粿爆婚變「IG吐7字發聲」！仍不見范姜彥豐身影

楊柳颱風估「直接穿越北台灣」時間點曝！

台積電砸錢輸誠「關稅卻20％＋N」　李敖20年前一句話網嘆先知

楊柳颱風恐穿過台灣　最快周二海陸警齊發

鬼門開晚1個月「好兄弟又餓又兇」　專家回應了

五月天石頭演唱會上突拋震撼彈

桃園獨居妹遭爬窗性侵！鄰：她主動的

更多

最夯影音

更多

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面