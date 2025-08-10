民眾黨執行2年條款！　黃國昌：照柯主席當初規劃持續進行

記者陳家祥／桃園報導

民眾黨第三屆第二次全國黨代表大會今（10日）舉辦，不分區立委「2年條款」的存廢備受關注。經過4個小時的會議後，黨主席、立院黨團總召黃國昌出面受訪表示，「我們所有的運作，都會按照柯主席當初的規劃持續進行」，如果有任何變動的必要，也應該是由柯主席來決定，「我們就會按照既有的軌道，持續在我們的工作崗位上把工作做好」。

今日會議長達4個小時，有關「2年條款」的討論放在最後一案。據了解，黃國昌在該程序時表示，除非創黨主席柯文哲對黨的安排有不同想法、提出意見，否則就不討論這個當初的安排。他還說，當初跟柯文哲已經約定好，在立法院就是待2年，能影響他這個決定的，也只有柯文哲一個人。

黃國昌說，今天黨代表大會針對這個議題的討論，他相信反映出來民眾黨是一個成熟、有制度而且所有黨代表大家都非常有智慧。兩邊不同的看法，其實都是為了這個黨好，也希望黨在面對2026接下來的發展上，能夠有好的表現，在立法院的戰力能夠持續發揮。

黃國昌指出，因此今天也很感謝所有黨代表大家共同的支持、以及大家共同的同意，針對這5個案子，其實只有合併成一個案子討論。2024年在柯文哲主席的帶領下，民眾黨拿到了302萬張政黨票的支持，這些支持會轉化成民眾黨在立法院發揮最強戰力，兌現對選民的承諾。

黃國昌說，此時此刻，對台灣民眾黨而言，最重要的事情是持續成長茁壯，讓更多人才進入民眾黨，讓更多戰將代表民眾黨到各個地方服務更多選民；尤其，關鍵最重要的事情是，早日把柯文哲主席從土城看守所給救出來。

「那因此，我們所有的運作，都會按照柯主席當初的規劃持續進行。」黃國昌說，如果有任何變動的必要，也應該是由柯主席來決定，「我們就會按照既有的軌道，持續在我們的工作崗位上把工作做好」。

黃國昌提到，他的心情，黨內過去這段時間一起同甘共苦的同事們大家都了解，過去的這段時間中，執政黨不僅把柯文哲關押起來，甚至利用民眾黨不能跟柯主席溝通，有很多事情沒有辦法讓主席自己出來說，導致執政黨在操弄片面的訊息，想對本黨見縫插針進行政治操作，然後想要弱化民眾黨，甚至造成支持者彼此之間因為不同想法的衝突。

「民進黨的這些伎倆，我老實講，在我眼中我看得非常非常的通透。」黃國昌直言，民進黨在玩什麼把戲他看得非常清楚，但是，民眾黨全體的黨公職都非常的成熟、有智慧，不會讓民進黨這種政治上的詭計得逞。

黃國昌說，他跟柯文哲主席彼此之間，在柯被抓到土城看守所之前，兩人針對黨的未來10年發展深入交換過意見，只不過很遺憾，討論到一半他就被民進黨指揮的那群鷹犬抓走。到了今年1月，主席短暫出來的時候，又再度見面長談，「對於把民眾黨繼續發展成更為壯大、帶領台灣進步價值的本土第三勢力的政黨，我們有完全的默契，也有完全共同的目標」。

黃國昌強調，在這條道路上，民眾黨不僅僅在國會要持續發揮戰力，在2026年的地方選舉當中更要開枝散葉，把優秀的人才送到台灣的每一個角落。

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者陳家祥攝）

