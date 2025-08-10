黨代表大會留位給柯文哲　黃國昌：我們大家都在等他回來

▲民眾黨主席黃國昌位子旁仍保留前主席柯文哲的座席。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／桃園報導

民眾黨第三屆第二次全國黨代表大會今（10日）舉辦，「2年條款」的存廢備受關注。民眾黨主席黃國昌在致詞時，特別提到，留了一個位子給創黨主席柯文哲，這個位子在民眾黨立法院黨團每個禮拜二、禮拜五的晨會上，他一直都留著，「最主要原因不僅僅是要提醒大家，堅持主席當初創黨的精神跟價值，更重要的是，我們大家都在等他回來」。

民眾黨今天上午在桃園會展中心舉辦「第三屆第二次全國黨代表大會」，接著下午會舉辦民眾黨創黨六周年活動。根據規劃，流程分別為預備會議、主席致詞、中央黨部報告、立法院黨團報告、年度決算報告、黨章修訂案、提案討論與議決、臨時動議，最後進行主席結語與合影。

黃國昌表示，在主席臺可以看到，他留了一個位子給創黨主席柯文哲，這個位子在民眾黨立法院黨團每個禮拜二、禮拜五的晨會上，他一直都留著，「最主要原因不僅僅是要提醒大家，堅持主席當初創黨的精神跟價值，更重要的是，我們大家都在等他回來」。

黃國昌提到，去年週年活動，主席在致詞時說，民眾黨創黨的時候只有100個人，到5周年黨慶時有效黨員2萬2千人。今年儘管民眾黨遭遇民進黨透過司法手段強力進行攻擊，「但是小草不僅沒有被擊倒，反而越來越茂盛」。

黃國昌說，今天特別跟副秘書長報告有效黨員人數，有效黨員已經攀升到3萬2546人。這個消息一出，現場黨代表也鼓掌表示支持。

接著黃國昌說，去年8月30日北檢衝進民眾黨中央黨部、主席住家，翻箱倒櫃、把主席帶到北檢關押。民進黨認為關押柯文哲就能癱瘓民眾黨，他要感謝全體黨公職同仁、每位黨員、支持者，用具體行動告訴民進黨、賴清德錯了，「不要以為濫用國家機器、違法濫權，民眾黨會倒下、小草會散去，你們錯了，因為我們承擔了更多台灣人民，對於民眾黨這個以台灣爲名、以台灣為本，本土第三勢力政黨的期待」。