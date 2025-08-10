小琉球12人SUP驚險漂流外海　海巡+觀光船聯合救援

▲小琉球安檢所人員救援SUP遊客。（圖／第五岸巡隊小琉球安檢所提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東小琉球海域9日下午驚傳12名SUP立式划槳遊客遭海流推離岸際，漂向外海受困。海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所獲報後，火速啟動緊急救援機制，聯合觀光船與漁民膠筏趕赴現場，將受困的2名教練與10名遊客全數安全送返港口，所幸無人受傷。

海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所守望人員於8月9日14時許，發現中澳沙灘前方水域疑有10餘艘SUP遭海流帶至外海，無法自行返回岸際，在海面上漂浮等待救援，小琉球安檢所立即啟動救援應變機制，派員趕赴現場救援。

18分鐘後，小琉球安檢所守望人員掌握海面目標時，發現多艘立式划槳（SUP）疑似受海流影響漂離岸際被帶往外海，研判遊客恐無法自行返回岸際，遂立即啟動緊急救援機制，由所長張龍全等3員攜帶救援裝備，搭乘友我漁民駕駛膠筏「承翰1號」及通報觀光船「藍鯨6號」共同前往馳援，於14時30分抵達現場海域後，清查共計12人(12艘SUP)在海面上漂浮等待救援，續由膠筏「承翰1號」及觀光船「藍鯨6號」陸續將12位民眾(2名教練及10名遊客)平安救援上船，載返小琉球漁港，經本署安檢人員引導上岸後實施檢傷作業。

獲救人員表示，身體均無大礙並無受傷情事，故無需就醫，並感謝海巡人員即時救援。

南部分署第五岸巡隊表示：民眾可透過海洋委員會「GoOcean海洋遊憩風險資訊」App查詢當地海域狀況，如於海上、港區或岸際如發生緊急狀況，可撥打海巡『118』報案專線，海巡署將竭誠為您提供所需之服務。