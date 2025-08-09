國道飆速被罰1萬2！詭辯：警告標誌太小　法官實測狠打臉

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

記者陳崑福／屏東報導

溫姓男子114年2月14日下午駕駛自小客車，行經國道10號西向15.9公里處，被警方認定超速40至60公里，開罰1萬2000元、吊扣牌照6個月，還要上交通講習。他不服提告，稱現場速限標誌尺寸不符規定，屬違法設置，請求撤銷處分。但法院實測尺寸合格，判決駁回。

婁男以舉發機關所設置之警52標誌尺寸與道路交通標誌標線號誌設置規則第13條第2項、第23條第1項第3款規定之「放大型」規格不符，未依規定使用「放大型」尺寸，被告所為之裁決違法等語。聲明原處分撤銷。

監理機關指出，溫男確有超速違規事實，足以認定違反《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第2款及第4項規定，並依法論處，程序與事實均無錯誤。

法院調查時，針對溫男所稱速限標誌尺寸不符規範一節，依《道路交通標誌標線號誌設置規則》第23條第3款，「放大型」警告標誌邊長應為120公分、邊寬9公分。經測量國道10號西向16.6公里處的該「警52」標誌，結果邊長確為120公分，並有採證照片佐證，符合規定。

至於標誌尖角處採圓角設計，法院指出，這是依交通部高速公路局高速公路交通工程標準圖規定，以避免標誌傾倒或遭撞擊時，尖角對用路人造成二度傷害的安全措施，並不影響駕駛人辨識內容，且標誌尺寸仍合規，無溫男所稱「不符規定」的情形。

法院並檢視溫男自行測量標誌的照片，發現其量尺並未沿標誌側邊放置，導致測量數據縮短，與高速公路局實測結果不符，測量方法欠缺可信度；而警告標誌的目的在於提供駕駛人及行人有關道路狀況的警示資訊，以維護行車安全。標誌牌面大小應確保駕駛人於適當距離內能清楚辨認。尖角改為圓角屬安全考量，不影響警示功能，也不構成違規設置。

法院認定現場速限標誌尺寸與規格均符合標準，溫男的主張欠缺事實依據，其超速違規事實明確，裁罰並無不當，判決駁回溫男的訴訟。