行李箱放車斗不見了！東港警田邊旁尋獲　助旅客趕上班機

▲東港警分局員警協助林男找到行李箱。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

林姓男子與友人到屏東縣林邊鄉餐敘，返家途中，後車斗上的行李箱不慎掉落，內有護照與重要物品。沿路尋找未果，他抱著最後希望向東港警分局求助，員警獲報尋找，在田旁道路發現行李箱，林男驚喜認領，感謝員警即時協助，讓友人順利趕上翌日班機。

東港警分局林邊分駐所日前接獲一名林姓民眾自述遺失一只行李箱，因不曉得行李箱遺失的確切時間及地點，只知道是在林邊至佳冬這一帶不見，林男分別至台17沿線各派出所詢問。

據了解，45歲林姓男子表示，與友人至林邊餐敘完，駕駛皮卡車返回枋寮時，驚覺放在後車斗上的行李箱不翼而飛，猜想可能是在途中掉落，回頭沿路尋找卻遍尋不著，至枋寮分局東海所及佳冬所詢問均未果，抱著最後一絲希望踏進林邊所請求協助。

巡邏員警黃光輝、林暐程巡經中興路36.5公里處時，眼尖發現田地旁道路橫躺著一只黃色行李箱，林男驚喜表示那就是他苦尋不著的行李箱，並激動地說裡面放有護照及重要物品，若不是員警尋回，友人恐怕就搭不上明天的班機，相當感激警方的協助。

東港警分局提醒，民眾駕車裝載貨物行駛於道路上，務必檢視載運的物品是否綑紮牢固，避免駕駛人疏忽，造成物品掉落引發交通事故，造成後行人車之重大損傷，影響交通順暢。