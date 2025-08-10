　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

行李箱放車斗不見了！東港警田邊旁尋獲　助旅客趕上班機

▲東港警分局員警協助林男找到行李箱。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局員警協助林男找到行李箱。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

林姓男子與友人到屏東縣林邊鄉餐敘，返家途中，後車斗上的行李箱不慎掉落，內有護照與重要物品。沿路尋找未果，他抱著最後希望向東港警分局求助，員警獲報尋找，在田旁道路發現行李箱，林男驚喜認領，感謝員警即時協助，讓友人順利趕上翌日班機。

▲東港警分局員警協助林男找到行李箱。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局員警協助林男找到行李箱。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局林邊分駐所日前接獲一名林姓民眾自述遺失一只行李箱，因不曉得行李箱遺失的確切時間及地點，只知道是在林邊至佳冬這一帶不見，林男分別至台17沿線各派出所詢問。

據了解，45歲林姓男子表示，與友人至林邊餐敘完，駕駛皮卡車返回枋寮時，驚覺放在後車斗上的行李箱不翼而飛，猜想可能是在途中掉落，回頭沿路尋找卻遍尋不著，至枋寮分局東海所及佳冬所詢問均未果，抱著最後一絲希望踏進林邊所請求協助。

巡邏員警黃光輝、林暐程巡經中興路36.5公里處時，眼尖發現田地旁道路橫躺著一只黃色行李箱，林男驚喜表示那就是他苦尋不著的行李箱，並激動地說裡面放有護照及重要物品，若不是員警尋回，友人恐怕就搭不上明天的班機，相當感激警方的協助。

東港警分局提醒，民眾駕車裝載貨物行駛於道路上，務必檢視載運的物品是否綑紮牢固，避免駕駛人疏忽，造成物品掉落引發交通事故，造成後行人車之重大損傷，影響交通順暢。

08/09 全台詐欺最新數據

439 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／大谷翔平連3季40轟　創隊史紀錄
關稅疊加4月早講過　苗博雅直言政府「缺了這一句」
17歲少女遇死劫！賓士男無照　運將酒測超標原因曝
保時捷業務慘了！　遭停職懲處
川普中計？歐盟貿易協議「藏1高招」　學者：布魯塞爾在竊笑
YTR情侶檔宣布結婚了！　戀愛10年嫁給初戀

爆乳姐被逮畫面曝　BMW掛賓士車牌三重街頭狂飆

爆乳姐被逮畫面曝　BMW掛賓士車牌三重街頭狂飆

新北市警方巡邏時，於水漾路一段發現一輛BMW掛另一輛賓士的車牌，警喝令車上駕駛46歲何男與副駕駛座乘客45歲邱女下車，隨後更於車內起獲第二級毒品安非他命殘渣袋4包、玻璃球吸食器1個、安非他命吸食器1組等證物。

屏東警方失物尋回友情交通事故

