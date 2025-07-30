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【廣編】De Beers傾情呈獻全新七夕廣告大片　檀健次、白鹿、曾舜晞璀璨演繹

▲▼珠寶,愛情,DeBeers,七夕,廣告。（圖／DeBeers提供）

▲品牌代言人檀健次璀璨演繹De Beers全新七夕廣告。

圖、文／De Beers提供

2025年7月—— 七夕將至，De Beers釋出“The Joy of Gifting“七夕廣告大片。品牌代言人檀健次、品牌大使白鹿、品牌大使曾舜晞連袂出鏡，以三支靈動短片捕捉贈禮時刻的動人情感——無論是收穫神秘贈禮的驚喜、還是秘密籌備禮物的雀躍，抑或自我贈禮的浪漫，皆在鑽石珠寶的璀璨光芒中昇華為永恆記憶。

臻禮寄情，綻放多元心意
值七夕之際，De Beers以獨到視角聚焦送禮過程中蘊藏的豐沛情感層次，禮讚當代多元的愛意表達。 品牌呈現三部曲廣告短片，演繹三幕動人篇章：

檀健次 × The Anonymous Gift：開啟一場七夕綺遇。 檀健次在神秘信函匿名指引下駐足鏡前，於西裝內觸碰到戒指，鑽石光芒與恍然笑意同時綻放。短片巧妙揭示「意外之喜」的深刻意蘊——最珍貴的禮物，常源於對自我價值的發現。

經典臻作，寄寓七夕愛意
De Beers三大標誌性珠寶系列，在廣告片中化身情感傳遞的璀璨載體，與三人演繹交相輝映。

檀健次演繹七月份全新上市的Enchanted Lotus Bloom臻作，靈感源自波札那奧卡萬戈三角洲盛放的蓮花，致敬其生生不息的自然之美與豐沛意涵。系列新作包含吊墜項鍊、戒指、垂墜式耳環與開放式手鐲，匠心獨運，運用線狀密釘鑲嵌工藝，立體動態交融摩登元素，盡顯靈動之美。層疊蓮瓣間光影流轉，象徵愛意盛放，映照自我內在的永恆閃耀。

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