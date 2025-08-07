太快就暈船？社群爆紅的「10次約會法則」教你談感情也要慢慢來

▲感情不該只靠一次約會定生死。TikTok熱議的「10次約會法則」提醒我們：慢一點，才能看得更清楚，也更容易遇見真正適合的人。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

在戀愛世界裡，一切都走極端。有時候第一次約會就怦然心動，馬上開始天天見面；有時候只是一個小細節讓人瞬間冷感，轉身就決定永不聯絡。你也有這種狀況嗎？對此，國外網站《Bustle》文章引用了約會與關係專家、同時也是反消失交友App《After》創辦人Katie Dissanayake的「10次約會法則」，這個法則的核心概念是：「在決定是否要和某人正式交往之前，最好至少跟對方約會10次。」

戀愛濾鏡太強？先約10次再決定

Dissanayake在接受《Bustle》採訪時表示，剛認識對方時，常會因為所謂的「蜜月濾鏡」而對某些警訊視而不見。也許是對方外型太吸引人，或是第一次約會太完美，讓你太快投入，甚至忽略了個性上的不合或隱藏的紅燈警告。

「10次約會法則」的目的，就是讓你從迷戀中退一步，給彼此一點時間與空間，在還沒進入一段認真關係前，更清楚彼此是否真正適合。這個方法特別適合容易一頭熱的人，不過它的好處不只如此。接下來就帶你了解這個爆紅戀愛理論背後的原理。

先約10次再決定交往，真的不過分

如果你習慣每週認識一個新對象，聽到「要和同一個人連約10次」可能會覺得太誇張。但若你真心想找一個穩定、長久的伴侶，那麼10次，或許真的剛剛好。

首先，這個做法可以讓你減少「太快陷入感情」的風險。Dissanayake指出：「這種節奏能幫助你慢下來，好好觀察你到底喜歡對方什麼。」到了第4、5，甚至第10次約會時，你才會比較清楚是否真的合得來，也比較不容易掉入曖昧不清的情境。

這10次相處，也讓你有機會發現關係裡的警訊。如果在過程中，你逐漸對對方的個性、價值觀或相處模式有更多了解，能做出更明智的決定。

反之，如果你是容易過度思考、太早想定義關係的人，「10次約會」這個框架也能讓你減少焦慮，讓感情自然發展，不用急著貼上「我們是什麼關係」的標籤。即使你本身對承諾有點恐懼，這個步調也能幫你更安心地靠近。

這個法則同時也提醒我們：你不需要在第一次約會就決定喜不喜歡對方。如果你是那種很容易被小事「扣分」的人，這也許能幫你給彼此多一點時間與機會。

每個人都值得10次機會嗎？

答案是：不一定。這個法則並不是要你勉強自己跟不適合的人約會10次。像是對服務生態度差、貶低你職業的人，一次就夠了，直接放生沒問題，不需要用10次來「觀察看看會不會變好」。

Dissanayake表示，就像所有的戀愛法則一樣，「最終還是要回到你自己的需求、習慣與感覺，每段關係都是獨一無二的個案。」

如果你和對方互動自然、化學反應不錯，但又有些價值觀還沒完全對上，那也許值得繼續觀察看看。又或者，對方條件很不錯，但你一開始沒有特別心動，這10次的機會，剛好可以讓彼此在更自在的狀態下，慢慢認識彼此的真實樣貌。

尤其是那種「先愛上個性、後來才被外表吸引」的戀愛類型，這個方法特別適合。

一次約會、一次感受就好

Dissanayake建議：「一次只專注在這一次的約會，不要想太多，別急著在心中預演未來。」這樣可以幫助你避免焦慮、過度解讀，也不會讓戀愛變成「命中注定的那一位」的試鏡舞台。

如果你發現對方讓你不開心、沒有共鳴、甚至開始感到厭煩，那你也隨時可以離開。不需要為了湊滿10次硬撐到底。

戀愛規則應該是為了讓你更了解自己、感受愛的過程，而不是給你設限的框架。

10次約會不等於10頓大餐！請活用生活日常

最後一點很重要：這10次約會不需要全都是精緻排餐或高級酒吧。第一次可以是咖啡廳，第二次吃個簡單餐廳，第三次去博物館，第四次逛農夫市集或一起散步都很可以。

Dissanayake建議：「多元的相處場景，才能看出對方不同的樣子。」透過這些自然的互動，你能更真實地了解彼此個性、面對情境的反應，從而更清楚是否真的適合長期相處。

說不定，愛，就是在這樣不疾不徐的10次相遇中，悄悄發芽。



