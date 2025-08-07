　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

太快就暈船？社群爆紅的「10次約會法則」教你談感情也要慢慢來

▲▼戀愛,約會,法則,暈船,感情,相處。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲感情不該只靠一次約會定生死。TikTok熱議的「10次約會法則」提醒我們：慢一點，才能看得更清楚，也更容易遇見真正適合的人。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

在戀愛世界裡，一切都走極端。有時候第一次約會就怦然心動，馬上開始天天見面；有時候只是一個小細節讓人瞬間冷感，轉身就決定永不聯絡。你也有這種狀況嗎？對此，國外網站《Bustle》文章引用了約會與關係專家、同時也是反消失交友App《After》創辦人Katie Dissanayake的「10次約會法則」，這個法則的核心概念是：「在決定是否要和某人正式交往之前，最好至少跟對方約會10次。」

戀愛濾鏡太強？先約10次再決定

Dissanayake在接受《Bustle》採訪時表示，剛認識對方時，常會因為所謂的「蜜月濾鏡」而對某些警訊視而不見。也許是對方外型太吸引人，或是第一次約會太完美，讓你太快投入，甚至忽略了個性上的不合或隱藏的紅燈警告。

「10次約會法則」的目的，就是讓你從迷戀中退一步，給彼此一點時間與空間，在還沒進入一段認真關係前，更清楚彼此是否真正適合。這個方法特別適合容易一頭熱的人，不過它的好處不只如此。接下來就帶你了解這個爆紅戀愛理論背後的原理。

▲▼戀愛,約會,法則,暈船,感情,相處。（圖／取自免費圖庫pexels）

先約10次再決定交往，真的不過分

如果你習慣每週認識一個新對象，聽到「要和同一個人連約10次」可能會覺得太誇張。但若你真心想找一個穩定、長久的伴侶，那麼10次，或許真的剛剛好。

首先，這個做法可以讓你減少「太快陷入感情」的風險。Dissanayake指出：「這種節奏能幫助你慢下來，好好觀察你到底喜歡對方什麼。」到了第4、5，甚至第10次約會時，你才會比較清楚是否真的合得來，也比較不容易掉入曖昧不清的情境。

這10次相處，也讓你有機會發現關係裡的警訊。如果在過程中，你逐漸對對方的個性、價值觀或相處模式有更多了解，能做出更明智的決定。

反之，如果你是容易過度思考、太早想定義關係的人，「10次約會」這個框架也能讓你減少焦慮，讓感情自然發展，不用急著貼上「我們是什麼關係」的標籤。即使你本身對承諾有點恐懼，這個步調也能幫你更安心地靠近。

這個法則同時也提醒我們：你不需要在第一次約會就決定喜不喜歡對方。如果你是那種很容易被小事「扣分」的人，這也許能幫你給彼此多一點時間與機會。

▲▼戀愛,約會,法則,暈船,感情,相處。（圖／取自免費圖庫pexels）

每個人都值得10次機會嗎？

答案是：不一定。這個法則並不是要你勉強自己跟不適合的人約會10次。像是對服務生態度差、貶低你職業的人，一次就夠了，直接放生沒問題，不需要用10次來「觀察看看會不會變好」。

Dissanayake表示，就像所有的戀愛法則一樣，「最終還是要回到你自己的需求、習慣與感覺，每段關係都是獨一無二的個案。」

如果你和對方互動自然、化學反應不錯，但又有些價值觀還沒完全對上，那也許值得繼續觀察看看。又或者，對方條件很不錯，但你一開始沒有特別心動，這10次的機會，剛好可以讓彼此在更自在的狀態下，慢慢認識彼此的真實樣貌。

尤其是那種「先愛上個性、後來才被外表吸引」的戀愛類型，這個方法特別適合。

▲▼戀愛,約會,法則,暈船,感情,相處。（圖／取自免費圖庫pexels）

一次約會、一次感受就好

Dissanayake建議：「一次只專注在這一次的約會，不要想太多，別急著在心中預演未來。」這樣可以幫助你避免焦慮、過度解讀，也不會讓戀愛變成「命中注定的那一位」的試鏡舞台。

如果你發現對方讓你不開心、沒有共鳴、甚至開始感到厭煩，那你也隨時可以離開。不需要為了湊滿10次硬撐到底。

戀愛規則應該是為了讓你更了解自己、感受愛的過程，而不是給你設限的框架。

10次約會不等於10頓大餐！請活用生活日常

最後一點很重要：這10次約會不需要全都是精緻排餐或高級酒吧。第一次可以是咖啡廳，第二次吃個簡單餐廳，第三次去博物館，第四次逛農夫市集或一起散步都很可以。

▲▼戀愛,約會,法則,暈船,感情,相處。（圖／取自免費圖庫pexels）

Dissanayake建議：「多元的相處場景，才能看出對方不同的樣子。」透過這些自然的互動，你能更真實地了解彼此個性、面對情境的反應，從而更清楚是否真的適合長期相處。

說不定，愛，就是在這樣不疾不徐的10次相遇中，悄悄發芽。


 

更多新聞
分享給朋友：

追蹤我們：

都是布鉤繩索！10年前翻車逃劫　如今被撞慘碎14根肋骨

太快就暈船？社群爆紅的「10次約會法則」教你談感情也要慢慢來

快訊／浴火重生！台中新光三越證實復業　時間曝光：就在9月底

台積電內鬼「這輩子賠不完了」　老婆要幫還債嗎？律師解答

海線準公托停業！私托費用飆4倍雙胞胎爸崩潰　控：逼人辭職帶娃

日本人也愛用！「笑死表情符號」升級版爆紅　大票人驚：太實用

美對等關稅台灣暫定20%　台南蘭農估「年損15-20％」：沒利潤了

獨／走過氣爆危機！台中新光三越9月底復業　櫃姐哽咽：終於等到了

台鐵西勢站「連續3天號誌故障」　南下北上列車皆誤點

兒少法淪遮羞布！安置中心爆連續性侵　社會局：處理中

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

都是布鉤繩索！10年前翻車逃劫　如今被撞慘碎14根肋骨

太快就暈船？社群爆紅的「10次約會法則」教你談感情也要慢慢來

快訊／浴火重生！台中新光三越證實復業　時間曝光：就在9月底

台積電內鬼「這輩子賠不完了」　老婆要幫還債嗎？律師解答

海線準公托停業！私托費用飆4倍雙胞胎爸崩潰　控：逼人辭職帶娃

日本人也愛用！「笑死表情符號」升級版爆紅　大票人驚：太實用

美對等關稅台灣暫定20%　台南蘭農估「年損15-20％」：沒利潤了

獨／走過氣爆危機！台中新光三越9月底復業　櫃姐哽咽：終於等到了

台鐵西勢站「連續3天號誌故障」　南下北上列車皆誤點

兒少法淪遮羞布！安置中心爆連續性侵　社會局：處理中

高雄泰勞北上300K！詭異陳屍桃園高壓電塔　明日驗屍釐清死因

周曉涵出國解放比基尼！「上圍太兇根本包不住」真實身材被看光

出不來！「白色糯米腸」塞椅下卡住　狗爬式挖地以為自己還小

金庸情誼無價！陳鏞基深情送別胡金龍　：我會陪你走到最後

賴清德接見烏克蘭跨黨派議員訪團　「未來樂意助烏克蘭重建！」

王義川酸盧秀燕粉底液　民進黨性平部重話批：我們不要厭女的台派

立秋養生重點一次看：飲食宜潤燥健脾、調養身心避免憂鬱

胡金龍引退記者會「彩蛋」　陳江和驚喜現身爆料：他很會詐騙

白冰冰宮廟出外景…突臉色慘白！　「一掛護身符」湧出黑色嘔吐物

狂罵變美積電　一票人改口讚「還好台積電提前佈局」：明智之舉

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

6件小事就知道能否長久走下去　

6件小事就知道能否長久走下去　

許多人在戀愛中，常會走到這一步，開始問自己「是否可以長期跟對方走下去？」每個人的邏輯思考、承擔感受與個性地雷都不同，即便是性格相當受爭議的人，也有可能會遇到適合的那個，說真的就算想破頭也未必有答案，其實答案就在日常相處中，不妨從這6個行為中，判定你們兩人是否合適。

8月戀愛運爆棚！3星座「桃花擋不住」

8月戀愛運爆棚！3星座「桃花擋不住」

心軟又念舊！「５星座」分手最容易吃回頭草

心軟又念舊！「５星座」分手最容易吃回頭草

失戀難走出？專家建議「分手後第一步」

失戀難走出？專家建議「分手後第一步」

獅子、天秤久等了「月亮星座」揭8月關鍵轉機！

獅子、天秤久等了「月亮星座」揭8月關鍵轉機！

