相挺罷團！民進黨女力集結竹山　痛批游顥無視地方需求推爭議法案

▲罷團「去游除垢」召開「女力集結竹山！為民主再努力」記者會。（圖／罷團去游除垢提供）

記者詹詠淇／台北報導

823第二波罷免倒數2周，罷團「去游除垢」今（10日）舉辦「女力集結竹山！為民主再努力」記者會，多位民進黨籍立委、議員齊聚聲援，痛批游顥無視地方需求、強推爭議法案，呼籲選民8月23日投下同意票，守護南投和台灣民主。

南投縣第二選區罷團「去游除垢」今（10日）上午於竹山召開「女力集結竹山！為民主再努力」記者會，由民進黨立委陳培瑜、羅美玲、黃秀芳、陳素月、林月琴，及台北市議員林亮君、南投縣議員陳玉鈴共同出席，展現女性民意代表站出來「同意」守護南投、守護台灣民主的決心。

「去游除垢」代表、罷免游顥領銜人林敬桐表示，很高興看到女性民意代表站出來，用溫和、堅定的力量相挺公民團體與志工，更讓大家看到什麼才是真正優秀、專業的民代。林敬桐並引用動畫《鬼滅之刃》，強調在艱困的地方戰鬥，黑夜總會過去，一定能迎來照亮世界的光。

陳培瑜強調，「51戰隊」與公民站在一起，為了台灣民主共同努力，同時也要請游顥回答和傅崐萁、王鴻薇一樣的問題，游顥多次前往中國，到底見了誰？說了什麼？簽了什麼？應該清楚交代。

來自南投的立委羅美玲強調，自己也是外配，游顥及國民黨提出「中配六改四」是分化法案，外配、中配都有反對聲音，因新住民政策需整體檢視，而不是刻意分化，民進黨會給公民團體最大的支持。

陳素月則說明，欽佩公民團體對國家的熱愛，大家都希望下一代繼續在美麗寶島安心生活，所以罷免不是製造仇恨，而是監督公職人員是否依循憲法為人民服務，呼籲南投鄉親「愛我們自己、愛我們的下一代」，聚沙成塔，823投下同意票。黃秀芳分享，近期可感受基層民眾對民主的憂心，而游顥不論是前往中國還是強推違憲法案，過程中的黑箱、密室，都可能讓台灣民主消失，因此需要投下罷免同意票。

林月琴細數游顥爭議事蹟，包括《財劃法》修法加重人口計算比重，不利地廣人稀的南投，但游顥什麼也沒說。游顥選前重視竹山垃圾問題，選後卻沒來衛環社福委員會質詢垃圾問題，反而來刪青少年自殺防治預算。南投縣是全國人口老化前三名，游顥竟強推「中配六改四」影響鄉親的健保資源。

林亮君質疑，游顥身為七年級年輕世代，當上立委不但沒讓國家進步，還要修法讓不當黨產回到國民黨，身為進步、年輕世代，不希望不公不義再度出現在台灣。

參加記者會的民進黨立委、議員與罷團志工高呼口號，傳達「守護竹山，我同意！守護南投，我同意！守護台灣，我同意！」與「823，投同意！」訴求，隨後便前往竹山早市掃街拜票。

此外，同一時間，罷團志工也與南投縣議員沈夙崢一同現身南投早市，進行街掃與民眾面對面交流，現場更有來自台北的罷團夥伴特地南下，展現跨縣市公民力量齊心守護台灣。

沈夙崢指出，國民黨推動的「中配六改四」政策，表面上是縮短中國配偶取得身分證的年限，實際上卻帶來健保制度崩壞的隱憂。許多未對台灣社會有長期貢獻的人，將能更快速享有全民健保，增加健保負擔、壓縮本國民眾的醫療資源；而財劃法修法將造成地方財源減少，偏鄉基礎建設、長照服務與社會福利勢必受到衝擊，南投非六都縣市，公共服務將首當其衝，嚴重影響地方發展。

▲罷團「去游除垢」志工與南投縣議員沈夙崢赴南投早市掃街。（圖／罷團去游除垢提供）