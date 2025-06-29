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社會 社會焦點 保障人權

想嗨先刷身分證！台中警突襲夜店　推「過卡辨識」守護青少年

▲青春專案,夜店,臨檢。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市警方執行青春專案，昨晚深夜大規模臨檢夜店以及網咖等，協調業者推行過卡機制，減少青少年深夜在外逗留。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

放暑假了，台中市警方執行青春專案，昨（28）日到今（29）日凌晨動員577名警力，大規模臨檢夜店、網咖、KTV等；其中，第四分局積極協調轄內夜店業者包括X-CUBE、Superhouse等，全面實施入場「過卡(身分證)辨識身分」機制，透過嚴格門禁制度，逐一確認入場者身分，對於具治安疑慮或身份不明者，一律拒絕入場消費。

▲青春專案,夜店,臨檢。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市青春專案大規模臨檢結合四分局、少年隊外也包含警犬隊、保大、教育局等，共577名警力。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中市政府警察局副局長林逢泉於昨晚率隊，結合第四分局、少年警察隊、警犬隊、保大特殊警力及教育局校外會等單位，動員577名警力，針對青少年深夜易聚集之場所，包括夜店、網咖、KTV等展開大規模臨檢稽查，並同步邀集業者共同簽署保護青少年協議，攜手打造安全營業環境，避免未成年於深夜時段逗留在外。

昨晚第四分局分局長陳祥麟也與業者溝通身分識別重要性，藉此提供娛樂安全空間，減少治安事件。第四分局表示，經統計今年1月迄今，在夜店周邊查獲酒駕案件計80件，為此，警局於暑假期間加強夜間巡邏與酒駕取締，展現打擊犯罪、守護青少年的堅定決心。

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