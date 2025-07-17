2童未繫安全帶害父挨罰4500　他辯「停車受檢」害的...法官打臉

▲高雄高等行政院。（圖／取自維基百科）

記者陳崑福／綜合報導

熊姓男子去年5月11日下午，駕駛自用小客車行經國道10號西向22公里處時，遭警方攔查，因車內後座兩名乘客未繫安全帶，警方當場以「汽車行駛於高速公路未依規定繫安全帶（二人以上）」違規舉發，裁處新臺幣4,500元罰鍰。他不服處分提起行政訴訟，被法院判決駁回。

熊男主張，事發當時正接近警方設置的臨檢點，車道前方設有「酒測攔檢」、「停車受檢」等LED告示牌及交通錐，他因此口頭提醒後座家人注意即將受檢。其兩名年僅12歲的子女，可能誤會「停車受檢」，於是解開安全帶準備配合檢查。並主張，當時車輛處於怠速接近停止狀態，並非一般行駛中之情況，自己不應被罰。

熊男並指出，事發時車流壅塞，車輛走走停停，自己專注於前方交通情況，未能注意到後座安全帶情形。且安全帶設計本意在防止高速行駛中突發事故造成乘客傷害，不應擴大解釋為「只要車子動就必須繫安全帶」。此外，若非臨檢告示標示為「停車受檢」，子女也不會誤解而鬆開安全帶。

但主管機關提出當時蒐證影片，顯示熊男所駕駛車輛後座乘客確實未繫安全帶，符合交通違規構成要件。依《道交條例》，駕駛人有責確保全車乘員繫妥安全帶，車輛若處於引擎啟動、可隨時駛離之狀態，即屬「駕駛中」而非靜止。

法院審理認為，熊男自承當時正進入匝道，預備駛入國道10號，車輛並未熄火且已接近警方臨檢點，屬於可立即行駛狀態。後座乘客未繫安全帶屬實，且未能提出足以證明違規情形屬例外之證據。而安全帶規定為保障用路人安全，並無因臨檢或錯誤理解即能免除駕駛人責任之規定。判定原處分並無違誤，判決駁回。