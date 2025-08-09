　
    • 　
>
政治 政治焦點

諷賴政府關稅談判如「健達出奇蛋」　許宇甄轟：打開全是賣國條款

▲▼國民黨團召開 726出門投下不同意讓 我們一起 打破關稅黑箱 保護幼童 救回民主 記者會 許宇甄 翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

針對美國對台關稅，行政院經貿談判辦公室昨證實，我國對等關稅為「原有稅率再加20%」，衝擊我國產業。國民黨立委許宇甄今（9日）諷刺，賴政府這場對美談判，就像一顆「健達出奇蛋」，外殼包裝看似甜美可口，號稱能帶來國家利益的驚喜，打開卻全是讓人驚嚇的陷阱與賣國條款，還一層套一層，愈拆愈可怕。

許宇甄指出，美國對台採取的對等關稅，根本是多重成本的疊加陷阱，卻被賴清德總統刻意模糊。8月1日記者會上，賴清德不敢正面交代實際內容，只反覆空喊談判四原則充數，當媒體追問具體談判框架與交換條件時，更搬出「保密協議」推託，連最基本的風險評估、因應策略、國會報告與社會溝通都付之闕如。這已經不是單純的黑箱，而是黑到發亮、黑到透心涼，簡直黑心至極的黑心商人。一路瞞騙，全民像被捲入國際詐騙案，台灣正被賴清德推向出售的邊緣，最終只剩空殼。

許宇甄直言，賴清德上任以來用人唯親，將國家大事交給一批缺乏專業能力的政客與酬庸人馬，導致政策失序、治理混亂。一年多來，政府的全部精力不是用在國家發展，而是耗在黨派鬥爭、利益輸送與政治算計。這種把私人圈子凌駕國家利益之上的治國方式，已把台灣推向萬丈深淵，眼看就要全民陪葬。

許宇甄質疑，賴政府不敢把「關稅疊加」的真相說清楚，是否因為其中還藏有更多不敢曝光的秘密承諾？川普聲稱台積電將在美國投資 3000 億美元，這筆數字是不是也是疊加？還是川普自己巧立名目疊加水分，還是早已暗中打包其他投資項目？如果連台積電的投資金額都可以任意誇大，那這次對美談判中的對等關稅與其他附帶條款，是否也是如此虛構、如此包裝？賴清德應該講清楚。

許宇甄嚴重懷疑，這場談判的交換條件究竟包含了什麼？有多少涉及國家核心產業的讓步？是否允許美國農產品、基改食品、汽車進口大幅降稅？是否犧牲我方科技自主與關鍵製造能力？賴政府一概不談，只用「保密」當擋箭牌，把全民當成沒有知情權的外人。這不是民主政治，這是把主權當成籌碼的黑箱拍賣。

許宇甄強調，一個真正的民主政府，面對涉及國家未來的重大談判，必須在事前進行公開討論、廣納專業意見、向國會負責、向人民交代，而不是等到既成事實才要全民一起吞下苦果。賴政府卻反其道而行，將人民的信任當成可隨意消費的資本，把國會監督視為累贅，把輿論質疑當成噪音，完全喪失了對國家、對人民應有的謙卑與尊重。

許宇甄痛批，賴清德若繼續執政下去，國家將在一次次黑箱與失職中被掏空，台灣的經濟安全、產業命脈、國際談判籌碼將逐步流失。如今的情況，已不是單純的執政失能，而是政治權力與利益結構合謀下的國家危局。

許宇甄呼籲，產業已經等不及，賴清德總統應該召開國是會議，邀集朝野、縣市政府、相關產業及勞工，共同坐下來集思廣益，一起面對這場國際挑戰。
 

08/08 全台詐欺最新數據

540 2 1931 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

6.2地震後！漁民捕獲「罕見地震魚」
快訊／鄧愷威球速更快了！6局三上三下
快訊／高雄自來水管爆管！6500戶無預警停水　影響區域曝光
貿易署4月告知關稅疊加　進出口商：直球面對挑戰、找到利基市場
產業界、學界早知對等關稅須疊加　台經院長張建一：炒作恐慌不應
快訊／無人出局滿壘！　鄧愷威化解危機
救護車被劫走！　鳴笛開上國道
快訊／台中女6樓墜下！倒臥大樓門口慘死　社區急沖水清理血跡
快訊／鄧愷威登板！6上6下飆151公里

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

