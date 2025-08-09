諷賴政府關稅談判如「健達出奇蛋」　許宇甄轟：打開全是賣國條款

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

針對美國對台關稅，行政院經貿談判辦公室昨證實，我國對等關稅為「原有稅率再加20%」，衝擊我國產業。國民黨立委許宇甄今（9日）諷刺，賴政府這場對美談判，就像一顆「健達出奇蛋」，外殼包裝看似甜美可口，號稱能帶來國家利益的驚喜，打開卻全是讓人驚嚇的陷阱與賣國條款，還一層套一層，愈拆愈可怕。

許宇甄指出，美國對台採取的對等關稅，根本是多重成本的疊加陷阱，卻被賴清德總統刻意模糊。8月1日記者會上，賴清德不敢正面交代實際內容，只反覆空喊談判四原則充數，當媒體追問具體談判框架與交換條件時，更搬出「保密協議」推託，連最基本的風險評估、因應策略、國會報告與社會溝通都付之闕如。這已經不是單純的黑箱，而是黑到發亮、黑到透心涼，簡直黑心至極的黑心商人。一路瞞騙，全民像被捲入國際詐騙案，台灣正被賴清德推向出售的邊緣，最終只剩空殼。

許宇甄直言，賴清德上任以來用人唯親，將國家大事交給一批缺乏專業能力的政客與酬庸人馬，導致政策失序、治理混亂。一年多來，政府的全部精力不是用在國家發展，而是耗在黨派鬥爭、利益輸送與政治算計。這種把私人圈子凌駕國家利益之上的治國方式，已把台灣推向萬丈深淵，眼看就要全民陪葬。

許宇甄質疑，賴政府不敢把「關稅疊加」的真相說清楚，是否因為其中還藏有更多不敢曝光的秘密承諾？川普聲稱台積電將在美國投資 3000 億美元，這筆數字是不是也是疊加？還是川普自己巧立名目疊加水分，還是早已暗中打包其他投資項目？如果連台積電的投資金額都可以任意誇大，那這次對美談判中的對等關稅與其他附帶條款，是否也是如此虛構、如此包裝？賴清德應該講清楚。

許宇甄嚴重懷疑，這場談判的交換條件究竟包含了什麼？有多少涉及國家核心產業的讓步？是否允許美國農產品、基改食品、汽車進口大幅降稅？是否犧牲我方科技自主與關鍵製造能力？賴政府一概不談，只用「保密」當擋箭牌，把全民當成沒有知情權的外人。這不是民主政治，這是把主權當成籌碼的黑箱拍賣。

許宇甄強調，一個真正的民主政府，面對涉及國家未來的重大談判，必須在事前進行公開討論、廣納專業意見、向國會負責、向人民交代，而不是等到既成事實才要全民一起吞下苦果。賴政府卻反其道而行，將人民的信任當成可隨意消費的資本，把國會監督視為累贅，把輿論質疑當成噪音，完全喪失了對國家、對人民應有的謙卑與尊重。

許宇甄痛批，賴清德若繼續執政下去，國家將在一次次黑箱與失職中被掏空，台灣的經濟安全、產業命脈、國際談判籌碼將逐步流失。如今的情況，已不是單純的執政失能，而是政治權力與利益結構合謀下的國家危局。

許宇甄呼籲，產業已經等不及，賴清德總統應該召開國是會議，邀集朝野、縣市政府、相關產業及勞工，共同坐下來集思廣益，一起面對這場國際挑戰。

