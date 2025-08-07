阿里巴巴徵7000人　6成為AI相關職位

▲阿里巴巴。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

阿里巴巴5日正式啟動秋季2026屆的校園招聘，預計發出7000多個offer，除了阿里巴巴集團外，還包含了淘天、阿里云、阿里國際、通義實驗室、釘釘、高德等旗下公司的職位。值得注意的是，阿里巴巴本屆秋招進一步擴大AI相關職位的比例，有超過6成都是與AI有關的職位。

根據《橙柿互動》報導，本屆秋招面向2025年11月至2026年10月畢業的海內外應屆畢業生，工作地分布在杭州、北京、上海，以及新加坡、西雅圖、法蘭克福等。

相較春招，秋招進一步加大AI人才招聘力度，此次AI相關職位佔比超6成，部分AI業務部門佔比更高，阿里雲、阿里國際、釘釘佔比80%，高德佔比75%。

阿里巴巴官方表示，新同學入職後將有機會深度參與多模態的AI課題研究、大模型應用等，包括算法融合、數字人、出行智能體、醫療AI、具身智能等項目。

阿里巴巴上月才推出阿里星頂尖人才招募培養計劃，崗位涵蓋基礎模型、AI infra、大模型應用、產業AI、計算架構等方向，課題數超70個。該計劃面向全球頂尖青年科研人才，提供國際化平台及全集團多元業務場景，助力青年人才探索前沿技術，同時配套頂級成長資源與長期培養機制。

公開資料顯示，從2011年啓動以來，阿里星已吸引超過200位頂尖青年技術人才加入，累計發佈超過3000篇論文和專利，在基礎模型、AI基礎設施、搜推廣等領域做出突破。

近幾年來，阿里巴巴持續在加大對AI領域人才的引進與培養力度，今年上半年春招AI相關崗位佔比近5成。阿里巴巴集團首席人才官蔣芳表示，「我們希望為更多優秀的年輕人才提供廣闊發展空間，共同迎接AI時代巨大的發展機遇。」