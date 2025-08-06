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小三偷吃已婚男「躲浴室搓神燈」！色色影片被抓包　正宮崩潰提告

▲桃園市鄭姓男子去年1月間與邱姓妻子辦理新生兒登記時，鄭卻在戶所內怒嗆「她外遇耶，然後這個小孩要我認」等語，遭邱妻提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子在外偷吃，跟小三躲在浴室「搓神燈」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

新竹市一名男子阿勇（化名）與妻子小綺（化名）結婚多年，怎料他竟在外偷吃，與女子小婷（化名）發生婚外情，更是一起躲在浴室裡「搓神燈」，氣得小綺告上法院。新竹地院審理後，判小婷須賠20萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿勇與小綺2014年間結婚，2人婚後生活幸福美滿。怎料阿勇2023年下旬，竟與小婷開始發展出不倫關係，不但會互相傳送鹹濕訊息，小婷更是會發送只穿內衣、全身沒穿的裸露照片、影片給阿勇，藉此誘惑對方。

此外，小婷還向阿勇訴苦，指稱「小三當得這麼憋屈」，每周只能見一次面，更是開口詢問阿勇何時「離婚」。

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲男子在外偷吃，跟小三躲在浴室「搓神燈」。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

小綺無意間發現阿勇外遇，還抓包2人討論「我們洗澡都要洗好久」、「是你吧，一直搓神燈」、「然後就鑽進去了」等話語，氣得她將小婷告上法院、求償100萬元。

對此，小婷則辯稱，她並未與阿勇發生不正當的關係，且2人2024年3月就已斷絕聯繫。至於那些裸露的影片則跟她沒有關係，沒人能夠證明影片中的女性是她。

新竹地院法官審酌全案相關證據，最終不採信小婷的說法，判小婷須賠20萬元，全案仍可上訴。

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