女照服員裸下體顧小腦萎縮人夫！鎖門躺床遭抓姦　正宮心碎怒告

▲彰化居服員偷吃人夫，被正宮抓包兩人裸身躺在床上。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pixabay)

記者郭玗潔／彰化報導

彰化一名正宮因丈夫有小腦萎縮症，上班時便由居服員小美(化名)到府照顧，沒想到有天正宮回家，卻抓包兩人赤裸躺在房間床上，又拍到小美自在的在她家裸露下體，將全裸的人夫安置在椅子上。正宮大受打擊，提告對小美求償50萬元。彰化地院審理，法官判定小美侵害配偶權，要賠10萬元。可上訴。

正宮表示，她和丈夫結婚27年，一起生育3名子女，婚姻原本幸福美滿。因丈夫罹患遺傳性小腦萎縮症，為身心障礙者，便申請居服員來照顧。沒想到她從2024年3、4月間，就聽聞有一名女子常常來陪丈夫，她幾次回家，也撞見自稱社工的女子小美，開始懷疑丈夫和小美關係不單純。

正宮說，今年1月19日時，她到丈夫房間，竟看到丈夫和小美全裸躺在床上，行徑宛如夫妻，才確定兩人有姦情，事後質問丈夫，丈夫也承認偷吃，另小美也曾用QQ通訊軟體與她聊天，提及暗戀她丈夫。

正宮認為，小美明知道丈夫有家庭，還多次趁她上班，和丈夫有不當交往行為，讓她得知後非常痛苦，目前已心生離婚念頭且和丈夫分居，婚姻瀕臨破碎，依法對小美求償50萬元。

小美則在庭審時辯稱，她是居服員，認識人夫40幾年，兩人有簽照服契約。1月19日當天她精神狀態不好，人夫得知她有睡眠障礙，說要拿藥給她吃，於是她在早上6點到人夫家，服藥後因頭暈目眩，躺在人夫床上，不知道人夫有沒有裸體，也不知道人夫有沒有摸她，後來遭正宮和她女兒發現並拍攝，她才用棉被包起來，但其實她有穿衣服。另外正宮拍到的影像，則是她正在幫人夫洗澡，她下半身也有衣物，並沒有和人夫發生性關係。

不過法官檢視正宮拍攝的畫面，包含人夫上半身全裸躺在床上，小美坐在他旁邊，用棉被蓋住身體，另外還有小美將全裸的人夫安置在椅子上，小美則下半身裸露經過，走進小房間穿內褲，加上正宮質問人夫時，人夫也用「嗯嗯 」默認和小美的關係，這些證據雖不能顯示兩人有性行為，但兩人在鎖門的房間一起在床上休息，小美又在人夫面前自然裸露下體，顯然已超越普通社交分寸，判小美侵害配偶權，要賠10萬元。可上訴。