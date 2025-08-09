獨／男逆撞13機車「保齡球炸裂」畫面曝　愛車成廢鐵車主傻眼

記者吳世龍／高雄報導

高雄市左營區新莊一路在今日凌晨發生一起怵目驚心的車禍，43歲有毒品前科的王姓男子開車高速逆向行駛，猛烈撞上路邊停放的13輛機車，現場一片狼藉，所幸無人受傷。警方後續發現，王男並無酒駕，但卻在其車內查獲毒品，偵訊後依公共危險及毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦。至於是否毒駕，有待抽血檢驗後確認。

今天(9日)凌晨2點29分，王姓男子開著自小客車，在左營區新莊一路逆向行駛，直接撞進對向慢車道旁的機車停車格，強大的撞擊力道，造成13輛機車被撞得東倒西歪，有如保齡球般四散噴飛。

▲▼王姓男子開車逆向高速行駛，猛烈撞上路邊停放的13輛機車，警方後續發現，王男並無酒駕，但卻在其車內查獲毒品，當場將他逮捕，並移送橋頭地檢署偵辦。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方到場後，對王男進行酒測，酒測值為零，一名機車車主看到愛車被撞成廢鐵，不禁驚呼：「這名駕駛如果沒有酒駕就一定是毒駕，不然怎麼可能會撞成這樣，未免也太離譜了！」果然，警方後續對車輛進行附帶搜索時，在車內查獲了疑似「一粒眠」、安非他命及咖啡包等毒品。

警方表示，王男逆向行駛造成嚴重車禍的行為，已觸犯刑法公共危險罪；而車內查獲毒品，則違反了毒品危害防制條例。當場將王男逮捕，並移送橋頭地檢署偵辦。

左營分局強調，警方對任何危害道路安全的行為，無論是酒駕或毒駕，都將採取零容忍的態度，以確保民眾的生命財產安全，至於王是否涉嫌毒駕，有待抽血後進一步調查。