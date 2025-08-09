大安區連撞6車！　毒蟲「精神渙散」想尿遁滅證

記者邱中岳／台北報導

北市大安分局臥龍街派出所警員，在處理和平東路三段自小客車沿路衝撞5台汽車、1台機車事故，機車騎士卡在車底全身多處骨折還有氣胸，仍在加護病房救治，肇事嫌犯除了在車上被搜出多項毒品，甚至還在警員陪同就醫，趁隙到廁所將含有依托咪酯之電子煙拆解，機警的警員找來清潔人員取出電子煙，才讓嫌犯百口莫辯。

▲毒蟲大安區連撞6車。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，27歲的陳姓男子，在6日當天於北市大安區和平東路三段，沿路追撞5台汽車、1台機車事故，警員到場發現陳姓肇事駕駛精神恍惚，且被撞的50歲蘇姓機車騎士較為嚴重，整個人卡在陳的肇事汽車車底動彈不得，警消搶救後發現蘇姓機車騎士全身多處骨折、氣胸等狀況，緊急送往醫院搶救，目前仍在加護病房救治。

▲陳男連撞5汽車、1機車，警方在車上搜出毒咖啡、FM2以及1瓶含有依托咪酯成分的煙油。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場後，發現陳姓男子精神恍惚，陳則辯稱因為有服用安眠藥、精神藥物，所以才會恍神，因為陳衝撞汽機車時，沒有系上安全帶，導致當時安全氣囊爆開，撞傷陳姓肇事駕駛的胸口，陳表示要前往醫院就診，警員便陪同其一起前往醫院，但是陳全身散發濃厚毒品k他命的味道，又藉口要去廁所，讓戒護警員起疑。

戒護警員在陳姓男子從廁所離開後，發現陳的竟然精神更加萎靡不振，甚至還走路跌倒，懷疑陳跑到廁所吸食毒品，立刻通知醫院的清潔人員幫忙，帶上防護手套進行檢查垃圾桶，果真在裡面發現電子煙彈，經檢驗發現煙彈上的煙油含有依托咪酯成分的「喪屍煙彈」，且車上又搜出多款毒品，直接將陳帶回派出所偵訊。

▲陳男連撞5汽車、1機車，就醫還想滅證依托咪酯煙彈，被警方當場抓包。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方除了查扣陳男丟棄的電子煙彈之外，在車上還查獲90包毒品咖啡包、1瓶含有依托咪酯成分的煙油，另外還有13顆的FM2毒品，經過檢驗後均呈現陽性反應，儘管陳否認毒駕，但警方仍依照規定採尿檢驗，並且也將依照公共危險、毒品等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

陳姓男子向警方供稱，當時要去信義區找姑姑，但是因為有吃安眠藥、精神藥物所以才精神不佳，但是警方聞到陳男身上有濃厚的毒品味，甚至還在醫院藉由上廁所的名義，企圖將含有依托咪酯成分的「喪屍煙彈」丟棄，讓警方不禁懷疑根本就是想滅證。

其餘5台車的被害車主，警方也依規定當場抄錄資料，也告知車主如果有要提出毀損告訴，可以直接到派出所提出告訴，警方也將會依照規定受理報案。