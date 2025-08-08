杜秉澄吼「徐巧芯叫我認罪的」　本尊斥有病：建請法院加重判刑

▲徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，被控協助詐騙集團將贓款轉換成虛擬貨幣，洗錢款項高達2700萬多元，台北地方法院依洗錢等罪判杜秉澄、劉向婕各15年、10年徒刑，昨庭訊結束後，杜突然對媒體大喊「徐巧芯叫我認罪的」。對此，徐巧芯今（8日）受訪時直言，「杜秉澄真的有病」，她認為所有詐騙犯都不應該縱放，「建請法院加重判刑，不要放過任何一個詐騙犯！」。

對於杜秉澄喊出「徐巧芯叫我認罪的」，徐巧芯今受訪時表示，「杜秉澄真的有病，他有病應該是大家都知道的事情，不是我罵他有病，是他真的有齁！卷宗上面都有寫」。

徐巧芯說，杜秉澄的律師是誰她並不知道，在羈押禁見期間，她想請問一下，要怎麼樣的人可以去跟羈押禁見的罪犯做聯繫？這基本上根本不可能。且她不知道杜秉澄突然吼叫原因為何，但是跟她一點關係都沒有，如果杜秉澄今天願意認罪的話，她認為是好事，自己做錯事、犯了罪就要自己承擔，不要推託到別人身上或始終不認。

「我再次強調第一我跟杜先生沒有任何聯絡」，徐巧芯稱，自己此生最恨的就是詐騙集團，這個事情傷害了她多少的名譽，她不需要再談，且起訴書上沒有她的名字，等於是還她清白。

徐巧芯重申，她認為所有詐騙犯都不應該縱放，「我建請法院加重判刑，再講一次，建請法院加重判刑，不要放過任何一個詐騙犯！」。

