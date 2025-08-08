　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

杜秉澄吼「徐巧芯叫我認罪的」　本尊斥有病：建請法院加重判刑

▲▼徐巧芯 時事聯訪 為確診向大家道歉 立法院 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，被控協助詐騙集團將贓款轉換成虛擬貨幣，洗錢款項高達2700萬多元，台北地方法院依洗錢等罪判杜秉澄、劉向婕各15年、10年徒刑，昨庭訊結束後，杜突然對媒體大喊「徐巧芯叫我認罪的」。對此，徐巧芯今（8日）受訪時直言，「杜秉澄真的有病」，她認為所有詐騙犯都不應該縱放，「建請法院加重判刑，不要放過任何一個詐騙犯！」。

對於杜秉澄喊出「徐巧芯叫我認罪的」，徐巧芯今受訪時表示，「杜秉澄真的有病，他有病應該是大家都知道的事情，不是我罵他有病，是他真的有齁！卷宗上面都有寫」。

徐巧芯說，杜秉澄的律師是誰她並不知道，在羈押禁見期間，她想請問一下，要怎麼樣的人可以去跟羈押禁見的罪犯做聯繫？這基本上根本不可能。且她不知道杜秉澄突然吼叫原因為何，但是跟她一點關係都沒有，如果杜秉澄今天願意認罪的話，她認為是好事，自己做錯事、犯了罪就要自己承擔，不要推託到別人身上或始終不認。

「我再次強調第一我跟杜先生沒有任何聯絡」，徐巧芯稱，自己此生最恨的就是詐騙集團，這個事情傷害了她多少的名譽，她不需要再談，且起訴書上沒有她的名字，等於是還她清白。

徐巧芯重申，她認為所有詐騙犯都不應該縱放，「我建請法院加重判刑，再講一次，建請法院加重判刑，不要放過任何一個詐騙犯！」。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
跟女友吵架氣炸！　21歲男墜樓亡
川普懸賞15億！　要抓委內瑞拉總統
民進黨性平部遭洗版！　支持者狂轟內鬼下台
普發1萬怎麼發？　民進黨團大會「2關鍵」砲聲隆隆
千萬豪宅淪惡臭垃圾山！　Google地圖見奇景
快訊／台積電3內鬼正面照曝！
自爆確診新冠肺炎！　徐巧芯戴口罩致歉：昨天下午才知道

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠營內部為「粉底液失言」開戰　事主王義川現身反應曝光

560億風災條例　行政院：適用縣市工程會將依實際狀況認定

大批綠營支持者出征性平部　洗版狂轟內鬼下台：馬上向王義川道歉

杜秉澄吼「徐巧芯叫我認罪的」　本尊斥有病：建請法院加重判刑

普發1萬怎麼發？　民進黨團大會「2關鍵」砲聲隆隆要政院提版本

嗆鍾小平造謠賺黑心錢　陳智菡代柯文哲討道歉：吃飯不怕噎死？

自爆確診新冠肺炎！　徐巧芯戴口罩致歉接觸者：昨天下午才知道

「救柯文哲成為信念」　邱毅揭不放人原因：823小草將給賴清德教訓

政府來當神隊友！　卓榮泰祝父親節快樂不忘宣傳育兒政策

徐巧芯舌戰眾綠委後宣布確診　「第一線」立委今都戴口罩上班

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

綠營內部為「粉底液失言」開戰　事主王義川現身反應曝光

560億風災條例　行政院：適用縣市工程會將依實際狀況認定

大批綠營支持者出征性平部　洗版狂轟內鬼下台：馬上向王義川道歉

杜秉澄吼「徐巧芯叫我認罪的」　本尊斥有病：建請法院加重判刑

普發1萬怎麼發？　民進黨團大會「2關鍵」砲聲隆隆要政院提版本

嗆鍾小平造謠賺黑心錢　陳智菡代柯文哲討道歉：吃飯不怕噎死？

自爆確診新冠肺炎！　徐巧芯戴口罩致歉接觸者：昨天下午才知道

「救柯文哲成為信念」　邱毅揭不放人原因：823小草將給賴清德教訓

政府來當神隊友！　卓榮泰祝父親節快樂不忘宣傳育兒政策

徐巧芯舌戰眾綠委後宣布確診　「第一線」立委今都戴口罩上班

綠營內部為「粉底液失言」開戰　事主王義川現身反應曝光

美國對晶片課徵100%關稅　台灣的影響與應對

唐西奇狂減14公斤全面進化　湖人助教：NBA當今最強1對1球員

快訊／刑事局9高階警官人事異動　下周將統一辦理離到職

快訊／雲豹到楊梅打交流賽　高錦瑋率隊力抗日本職籃熊本Volters

鍾明軒是無辜的！她見留言傻了「這些人當沒事」：討厭就能誣陷？

快訊／88快速道路拖板車猛撞...倒楣廂型車側翻　傷者送醫搶救

凌晨跟女友吵架氣炸！澎湖21歲男「不久後墜樓」　送醫搶救無效亡

天選之人「現在才中鏢新冠」　他慘曝症狀！PTT驚：靠1物超快見效

560億風災條例　行政院：適用縣市工程會將依實際狀況認定

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

政治熱門新聞

手上這瓶是裝酒？　徐巧芯秀圖駁：「粹鳥」眼睛還好嗎？

大支剛出歌酸完！綠委用五月天歌跳舞急刪

綠性平部批王義川　他曝簡直黨部內戰

徐巧芯舌戰眾綠委後宣布確診　「第一線」立委今都戴口罩上班

台灣民意民調／66%贊同有條件重啟核三　綠支持者也有46%同意

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

核三廠耐震能力「比台北101更強」　學者：絕不會如福島電廠爆炸

自爆確診新冠肺炎！　徐巧芯戴口罩致歉接觸者：昨天下午才知道

鍾小平稱因藍白合向柯文哲道歉　陳佩琪嗆「不用了｣：我再告一次

大批綠營支持者出征性平部　洗版狂轟內鬼下台：馬上向王義川道歉

普發1萬怎麼發？　民進黨團大會「2關鍵」砲聲隆隆要政院提版本

67架次共機艦出海擾台　創新高38架次逾越海峽中線

被爆比亞迪宴會牽線人　三立主管遭停職

新北安置中心爆性侵醜聞　社會局強調：未隱匿案件、積極處理中

更多熱門

相關新聞

自爆確診新冠肺炎！　徐巧芯戴口罩致歉接觸者：昨天下午才知道

自爆確診新冠肺炎！　徐巧芯戴口罩致歉接觸者：昨天下午才知道

國民黨立委徐巧芯今（8日）受訪時自爆確診新冠肺炎，更向昨天有接觸到的媒體、立委、議事人員致歉，但坦言昨天上午還不知道，是到下午才知道。

徐巧芯舌戰眾綠委後宣布確診　「第一線」立委今都戴口罩上班

徐巧芯舌戰眾綠委後宣布確診　「第一線」立委今都戴口罩上班

相信富婆是真愛　他倒賠5萬、帳戶凍結

相信富婆是真愛　他倒賠5萬、帳戶凍結

網戀拿2房投資　女公務員慘賠2000萬

網戀拿2房投資　女公務員慘賠2000萬

手上這瓶是裝酒？　徐巧芯秀圖駁：「粹鳥」眼睛還好嗎？

手上這瓶是裝酒？　徐巧芯秀圖駁：「粹鳥」眼睛還好嗎？

關鍵字：

杜秉澄徐巧芯法院加重判刑詐騙

讀者迴響

熱門新聞

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

關稅帝君「晶片100%」失效？台董座：轉嫁給客戶

吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面