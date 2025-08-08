投資虛幣獲利想加碼！機智女兒押母去報案　勇警飛撲逮車手

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局西園路派出所在日前接獲報案，有一名女子聲稱在通訊軟體上認識一名自稱虛擬貨幣「幣商顧問」，女子被說服投資30萬台幣，期間還有分紅11萬，讓女子不顧女兒反對，不疑有他準備二度投資，卻被女兒阻止，帶著母親前往派出所報案，警員要求女子約出面交車手，在交錢時當場逮人。

警方調查，53歲的蔡姓女子，在日前於通訊軟體上認識一名自稱幣商顧問的人，雙方相談甚歡，且顧問還誆稱「高獲利、低風險」，讓蔡女投資現金買虛擬貨幣，蔡女不疑有他投入30萬並交給來領款的車手。

▲蔡女遭詐騙集團洗腦，二度投資30萬，萬華分局警員埋伏，飛撲逮取款車手。（圖／記者邱中岳翻攝）

約兩週間，蔡女共計取回11萬元的分紅，顧問又告知可以加碼投資虛擬貨幣，蔡女又要領錢投資，卻被女兒當場發現，女兒告知這可能是詐騙集團，蔡女仍不相信，女兒便帶著母親到派出所報案。

警員一聽就認定這是詐騙集團的手法，為了讓蔡女當場了解，要蔡女約出詐騙集團車手取款，當天蔡女依約抵達指定地點，警員則埋伏在一旁，直到27歲的洪姓車手出面交收，警員當場「飛撲」逮人。

警方當場確定洪姓男子就是詐騙集團派出來的「取款業務」，所以將人帶回派出所偵訊，訊後依照洗錢、詐欺等罪嫌將洪姓車手送辦，另外也告知蔡女，詐騙集團會利用「蠅頭小利」取信被害人加碼投資，才讓蔡女認知誤觸詐騙投資陷阱。