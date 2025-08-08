掃QR碼免費送超商禮券？詐騙老招別上當　金門警教你辨真偽

▲掃描超商500元禮券上的QR Cord即可免費領取，實則是詐騙老招。（圖／記者林名揚翻攝）



記者林名揚／金門報導

近期網路社群與部分民眾住家信箱中，再度出現號稱「超商500元禮券」的詐騙陷阱，該手法利用實體印製的「禮券」，號稱只要掃描上方QR Code加入好友即可領取，看似輕鬆又划算，實則是一場早在2023年就曾出現的詐騙老招數！

金門縣警局指出，此類假禮券通常印製精美，甚至會仿冒超商Logo與活動樣式，令人難以分辨真假。一旦掃描QR Code，不僅會被引導加入可疑帳號，還可能跳轉至釣魚網站，要求輸入姓名、電話、銀行帳號等敏感個資，甚至下載App、開啟權限，導致手機被植入木馬程式、資料全數外洩。

目前各大超商均未提供「掃QR Code加好友領取實體禮券」的活動！真正的超商禮券分為以下兩種形式：

1. 實體禮券：可直接持券到超商使用，不需掃描或填資料。

2. 虛擬商品卡：多以簡訊或App形式發送，兌換方式皆由官方平台說明，亦不需額外加好友。

不肖詐騙集團看準民眾對於「免費好康」無法抗拒的心理，再度捲土重來，利用通訊軟體、社群貼文，甚至印製信件寄送住家，以誘導掃碼、誆騙個資為目的。近期就有民眾在臉書「靠北金門」社團中發現類似貼文，所幸警方追查後，應為2023年曾發生的舊手法，並強調此類詐騙隨時可能再次出現，請民眾千萬不要輕信！

縣警局局長黃壬聰呼籲，不明來源的QR Code不要掃；要求填寫個資的連結不要點；網路抽獎、投票活動務必查證主辦單位是否真實可信！若曾輸入個資、點擊連結或轉帳付款，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或向警方報案，以降低損失風險。

防詐無假期，人人要警覺！每日觀看「165防騙宣導」Line官方帳號或打詐儀錶板認識最新詐騙手法，在進行網路轉帳、臨櫃提（匯）款或填寫個資之前，務必三思並先查證，可撥打165反詐騙專線洽詢，保護自身權益。