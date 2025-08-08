對等關稅採疊加計算　經貿辦：4月已說明、持續磋商爭取合理稅率

▲行政院4月4日召開「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會時，政委楊珍妮已說明關稅會採疊加計算。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

美國對等關稅在8月7日正式生效，近來談妥15%稅率的日本發現計算方式竟是「原有稅率再加15%」，掀起爭議。對此，行政院經貿辦指出，根據美國總統川普7月31日簽署的行政命令，各國對等關稅是採「產品原有MFN（最惠國待遇）稅率再加上對等關稅稅率」。此外，行政院4月4日召開「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會時，政委楊珍妮當時就已說明。

行政院經貿談判辦公室指出，根據川普總統美東時間7月31日簽署的行政命令，各國對等關稅是採產品原有MFN（最惠國待遇）關稅稅率再加上該行政命令附件1所列對等關稅稅率，未列於附件1的國家，則為MFN關稅疊加10%的對等關稅。該行政命令中，僅有已與美方達成協議的歐盟，其對等關稅不是用疊加方式計算。

經貿辦表示，每個國家本身貿易結構不同，各國與美國針對對等關稅談判的狀況及進度亦有差異。從4月2日美方公布對等關稅政策迄今，大多數與美國有經貿往來的國家，其關稅稅率均是採產品原有MFN關稅再加上對等關稅的方式計算。

▲根據政委楊珍妮簡報，針對台灣是用關稅的相關說明。（圖／行政院提供）



因此，從4月美方政策生效至7月31日間，各國關稅稅率為產品原有稅率疊加暫行期間的10%稅率；而依據美國7月31日最新的行政命令，從8月7日起，瑞士是原有稅率疊加39%、印度是疊加25%、越南疊加20%、菲律賓、泰國及印尼等3國是疊加19%、韓國是疊加15%等。依此原則，我國關稅為產品的原有MFN關稅疊加暫時性對等關稅稅率20%。

經貿辦指出，行政院4月4日召開「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會時，在政委楊珍妮的的說明簡報中，即已清楚說明依據美方的行政命令，各國輸美產品適用的關稅是在原有稅率外，另加徵個別國家的對等關稅。政府部會後續對外說明時，亦有明確提供此資訊。

行政院強調，對於受對等關稅新制衝擊較大的產業，也在4月就已提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，備妥金融支持、拓銷市場多元化、推動產業升級，加強就業穩定與勞工照顧等措施，給予產業必要支持。

經貿辦重申，我方談判團隊持續與美方磋商，爭取更合理的對等關稅稅率，並一併討論供應鏈合作及232條款相關議題。

▲行政院政務委員楊珍妮。（圖／記者陳家祥攝）