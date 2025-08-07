　
地方 地方焦點

台東武陵派出所暖警聞聲救人　受傷獨居男及時獲援

▲台東武陵派出所暖警聞聲救人。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東武陵派出所暖警聞聲救人。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

警察不僅是維護治安的角色，更是社區安全的守護者。台東縣警察局積極推動社區警政，強調主動關懷與在地連結，6日即有一樁暖心事件在關山分局武陵派出所真實上演。

當日上午10時55分許，巡佐顏美福在執行完交通稽查勤務後，前往永康活動中心簽巡途中，突然聽見一陣微弱的男性求救聲。顏員立即提高警覺，循聲走入一處民宅，發現58年次的王姓男子癱坐在客廳椅子上，右手無名指明顯骨折、流血不止，神情虛弱，氣息微弱，所幸其弟妹剛好在屋內。

據王男家屬表示，他疑似在外如廁後返家時，拖鞋勾到門檻跌倒，導致手部重創，但因身體虛弱又長年有慢性病史，無法自行處理，只能掙扎著回屋並發出微弱聲音求助。所幸顏員即時聽見，進屋後立即以衛生紙幫忙止血，並迅速通報119，消防人員11時10分抵達後協助包紮，隨即將其送往台東馬偕醫院救治，目前王男意識清楚，已留院觀察，無生命危險。

據了解，王男為當地獨居居民，雖偶有親人探視，平日生活多半獨立，加上身體狀況不佳又有飲酒習慣，長期被列入派出所的關懷名單，員警平時就常主動探訪，對其生活情況掌握詳盡。這次能及時救援，正是社區警政落實的最佳例證。

家屬及鄰里對警方的敏銳與即時援手深表感激，直言若非暖警巡邏經過、及時發現，後果恐不堪設想。

台東縣警察局長蔡燕明強調，社區警政就是要讓警察成為社區的夥伴，深入瞭解居民狀況、主動介入協助，這次武陵派出所的即時反應與溫暖行動，充分展現警察在社區中的價值與責任。

