地方 地方焦點

感官覺醒、藝術共作　台東鸞山部落掀起創意風潮

▲廖庭以帶領台東部落孩子感受藝術的溫度。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲廖庭以帶領台東部落孩子感受藝術的溫度。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

藝術不僅存在於畫廊與舞台，也能深植於部落土地與日常生活中。由台東縣政府文化處推動的「駐地創研計畫」，近期邀請跨領域藝術家廖庭以進駐鸞山部落，並於8月7日及10日，在當地的530夢想孵育基地舉辦名為「此地此色：記憶的現場」的藝術共作工作坊，透過感官探索與手作體驗，引領參與者重新認識自己所處的環境與文化脈絡。

文化處指出，「駐地創研計畫」旨在媒合來自不同領域的藝術創作者，深入台東鄉鎮進行為期兩至三個月的創作與交流，期待藝術不只是展演，而是成為連結地方、觸發對話的媒介。擅長結合劇場、影像與繪畫的廖庭以，這次駐地深入部落日常，以觀察與互動作為素材累積，設計出兩場兼具創意與文化深度的工作坊。

首場活動於7日登場，主題為「布農孩子的感官地圖工作坊」，邀請部落孩童從視覺、嗅覺與觸覺等感官出發，探索平時習以為常的生活環境。活動中，孩子們運用劇場的空間概念創作屬於自己的「感官盒」，展現對土地的新想像。

第二場「植物墨水工作坊」則預計於10日舉辦，向一般民眾開放報名參與。參與者將透過當地植物萃取天然顏料，親手調製出可用於繪畫的墨水，並進行自由創作，體驗自然素材轉化為藝術表現的過程。目前名額有限，活動免費，鼓勵對藝術與地方文化有興趣的朋友踴躍參加。

活動舉辦地點——鸞山530夢想孵育基地，是部落近年積極發展文化教育的重要場域，致力於布農文化的延續與在地青年的培力。文化處表示，藝術家的進駐不僅帶來新的創作能量，更激發當地居民與孩子們以不同角度重新看待家園，也讓藝術成為一種感知土地、理解自我的方式。

文化處進一步指出，這樣的藝術交流，不只是創作的過程，更是一場文化記憶與當代創意的交會。參與者從中體會與自然互動的可能性，並將生活中的素材轉化為承載情感與記憶的作品，讓創作更貼近土地與人心。

台東武陵派出所暖警聞聲救人　受傷獨居男及時獲援

警察不僅是維護治安的角色，更是社區安全的守護者。台東縣警察局積極推動社區警政，強調主動關懷與在地連結，6日即有一樁暖心事件在關山分局武陵派出所真實上演。

