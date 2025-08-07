　
地方 地方焦點

災後重建特別條例被遺漏　黃建賓：中央不該漠視台東人！

▲黃建賓強烈要求，中央必須遵守承諾將台東納入災後重建條例中。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

行政院今公布「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案，台東縣立委黃建賓表示，行政院發言人明明在記者會中代表卓榮泰院長宣布，台東縣為災區補助範圍之一，但行政院的新聞稿及條文草案中卻漏掉了台東縣，黃建賓強烈要求，中央必須遵守承諾將台東納入災後重建條例中，不該漠視台東人！

黃建賓指出，今年7月的丹娜斯颱風及連續強降雨，釀成台東嚴重災情，南迴地區7月雨量高達1851.5毫米，破大武氣象站設站86年來的7月累積雨量紀錄，造成南迴公路大鳥、尚武、南興、多良等路段多次土石流漫淹路面、交通受阻，鐵路也發生南迴線大武至瀧溪站間水淹軌道、大鳥隧道漏水跳電等事故，造成列車無法通行。

黃建賓表示，強降雨除了嚴重衝擊台東交通，台東許多農作也因淹水受損，造成多處土堤潰堤、水溝淤積、灌溉系統受創，各鄉鎮市也出現積淹水災情，台東災後重建項目包括堤防補強，淤沙清疏、邊坡維護、交通安全提升、灌溉設施強化、農損補助、排水改善等項目，但對於財力級次第五級的台東縣而言，自主財源不足情況下，恐難以負擔龐大重建經費。

黃建賓表示，行政院會今天通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例草案」，行政院發言人李慧芝在記者會中代表卓榮泰院長明確表示，「本條例涵蓋致災地區，除了嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣等，也把台東縣、彰化縣、雲林縣、南投縣有因此致災的地區，請主管機關工程會能夠依照實際認定，給予納入災區，依法辦理」，但在行政院會後公布的新聞稿及草案中，卻沒有提到台東縣。

黃建賓表示，今天第一時間已向行政院反映此狀況，但對於為何會漏掉台東縣，行政院到目前都沒有明確回應，強烈要求中央必須遵守承諾，將台東納入災後重建條例中，幫助財政困難的偏鄉度過天災難關，絕對不能漠視台東人的需求與權益！

08/06 全台詐欺最新數據

