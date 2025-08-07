關山國小籃球隊全國賽創佳績　煙火迎接、鎮長預約牛排慶功

▲台東關山國小籃球隊全國賽奪佳績鎮長預約請客。（圖／記者楊晨東翻）

記者楊晨東／台東報導

在剛結束的2025 EBS全國小學夏季籃球聯賽中，台東縣關山國小籃球隊勇奪「校外組」第五名佳績，為學校爭光。6日下午，小選手們風光返鄉，鎮長彭成豐與地方民代、家長及在地商家早早聚集於關山火車站，用煙火、花束與飲品熱烈迎接孩子們凱旋，場面溫馨感人。鎮長更當場承諾，將為表現優異的球員與教練舉辦牛排慶功宴，慰勞他們的辛勞與努力。

關山國小籃球隊此次派出13名男女球員，其中包括1位女球員，在教練與熱心家長的陪同下，上週四啟程前往台中參賽。歷經五天激戰，與全國各地22支勁旅角逐，在由多支籃球俱樂部組成的賽事中脫穎而出，榮獲第五名，展現了深厚實力與堅強團隊默契。

關山國小指出，該賽事競爭激烈，參賽隊伍多為訓練有素的籃球俱樂部，能夠以學校球隊身分晉級並穩居全國第五，實屬不易。校方對於教練的細心指導、球員的堅持拼戰與家長後援的全力支持表示感謝，並認為這樣的成績不僅是運動成果的展現，更是品格教育的體現。

小將們返抵關山時，火車站廣場瞬間成為慶典現場。地方仕紳與家長一早就齊聚迎接，包括鎮長彭成豐、關山鎮民代表會主席吳文忠、副主席李偉鈺、家長會長呂文龍，以及台東縣議員陳宏宗與張全馨嵐的秘書代表也親自到場祝賀。煙火聲響起，現場旅客與鄉親紛紛駐足圍觀，感受屬於這群國小球員的榮耀時刻。

現場更有家長黃亮榛特地準備花束，交由鎮長逐一贈送給選手；家長官振弘則準備煙火於廣場施放；在地飲品店「痴愛玉」老闆吳綵瀅也送上特製的「養樂多愛玉」，為每位關山國小學生送上一杯冰涼祝福，氣氛熱鬧又溫馨。

關山鎮長彭成豐致詞時表示，小選手們在場上拚搏、全力以赴，展現出運動精神與在地風采，讓鄉親倍感驕傲。他也當場預約慶功宴，要邀請選手與教練一同享用牛排大餐，感謝他們為地方寫下光榮一頁。