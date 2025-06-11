3箱面紙盒包裹藏25公斤海洛因　泰籍移工來台運毒...這下慘了

▲▼泰籍移工涉嫌將25公斤海洛因藏在面紙盒裡，走私來台。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名來台工作的泰國籍男子，因為涉嫌協助走私大批毒品被檢警鎖定查緝，發現該男子自泰國收取三箱標示為「面紙盒」的包裹，經海關清查後驚見內藏重達25公斤的海洛因，市值上億元。警方採取「釣魚辦案」策略，待男子簽收包裹後即刻將其逮捕，檢方調查後依違反毒品危害防制條例將他起訴。

檢方調查，33歲的泰籍勞工HANRAWIROT與一名暱稱為「pob khws tsuab」的泰國人士保持聯繫，兩人透過通訊軟體LINE聯絡運毒事宜。由代號「P」的男子在泰國負責將毒品藏於面紙盒內，再偽裝為一般生活用品，透過貨運管道寄送來台。

今年4月10日，三箱貨物抵達台灣時，台北關人員發現包裹異常，進一步檢查後發現其中藏有大量毒品。經報請檢警展開偵辦，決定不動聲色地重新封裝包裹，並安排寄送至HANRAWIROT位於高雄大寮的住處。當他出面簽收時，立刻行動將其拘捕。

HANRAWIROT面對偵訊時坦承收貨，但聲稱不知包裹內容為毒品，僅是受託協助簽收，不過，檢方指出，此批毒品數量龐大，約占去年全國海洛因查獲總量的十分之一，顯示其背後恐有組織運作。高雄地檢署偵查終結後，已依毒品罪嫌起訴，並持續追查毒品來源及相關共犯。