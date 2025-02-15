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泰籍移工變大毒梟！盆栽藏億元海洛闖關被逮　2人下場曝光

▲警方查獲失聯泰移工以盆栽夾藏海洛因毒品。（圖／航警局提供）

▲失聯泰移工竟以盆栽夾藏海洛因毒品企圖闖關。（圖／航警局提供）

記者楊熾興／桃園報導

兩名泰籍移工利用塑膠花盆夾帶一級毒品海洛因從馬來西亞轉越南至台灣，航警局與關務署台北關經由X光影像發現可疑後開箱檢驗，經秤重達25.27公斤，立即成立專案小組報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，終在嘉義縣緝獲其中一人後，再溯源逮獲另一泰籍移工，偵訊後以違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦，2嫌皆被法官裁定羈押禁見。

▲▼警方從5箱的塑膠裝飾花盆內起出第一級毒品海洛因，經秤總毛重25.27公斤。（圖／航警局提供）

▲▼警方從5箱的塑膠裝飾花盆內起出第一級毒品海洛因，經秤總毛重25.27公斤。（圖／航警局提供）

▲▼警方從5箱的塑膠裝飾花盆內起出第一級毒品海洛因，經秤總毛重25.27公斤。（圖／航警局提供）

檢警調查，航警局與財政部關務署臺北關於去年11月8日執行遠雄快遞專區進口Ｘ光檢查勤務，發現由馬來西亞轉越南至本國進口之貨物X光影像可疑，經開箱檢驗，來貨5箱內之塑膠裝飾花盆夾藏第一級毒品海洛因，經秤總毛重25.27公斤初估近億元，航警局獲案後遂成立專案小組報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦。

警方專案小組追查發現兩名泰籍移工原為同工廠所聘用因而熟識，其中一人來臺不久隨即逃逸失聯，本身有施用毒品之習慣，更曾遭警方查獲販賣毒品，他與另外泰籍移工合作走私海洛因來臺，由他負責聯繫在泰上游，另一人擔任領貨人。

警方初步清查包裹收件資料發現，收貨地址位於嘉義縣民雄鄉，於是依照貨物派送流程持續佈署監控，歷經漫長等待時間，終於在3日後在嘉義縣民雄鄉緝獲其中一名泰籍移工，並經持續溯源順利查獲另一人。航警局呼籲運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑，處無期徒刑者，得併科新臺幣3千萬元以下罰金，切勿以身試法。

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