　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

相信富婆「給189萬」是真愛　他衰背黑鍋倒賠5萬、帳戶凍結

記者黃翊婷／綜合報導

網友小豪（化名）先前透過臉書結識一名自稱在香港經商的林姓女子，還以為遇上溫柔又多金的交往對象，沒想到卻落入詐團陷阱，最後不僅被騙5萬元，就連自己的銀行帳戶也淪為人頭戶，因而遭到凍結。

失業,憂鬱,難過,崩潰,男人,男性,外遇,劈腿（示意圖／CFP）

▲小豪遇上假富婆詐騙，不僅被騙了5萬元，連帳戶都被凍結了。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日公布一起案例，受害人小豪提到，他先前透過臉書結識林女，聊了一陣子之後，林女說想找一個穩定交往的對象，還自稱在香港經商，累積了一筆財富，今年想要回來台灣開店，所以想把這筆錢匯給他，當作起始資金。

小豪表示，大約一周之後，林女突然聲稱那筆50萬元港幣（大約新台幣189萬元）的資金被台灣金管會卡住，理由是要防堵詐騙，需要他幫忙聯繫在台灣的友人王女幫忙處理，當時他覺得兩人的感情是真的，便答應幫忙。沒想到小豪聯繫上王女之後，對方一開口就要求匯款5萬元的仲介費，還要他寄出金融卡「跑流程」。

小豪說，起初他有點猶豫，但王女一副很正經的樣子，並承諾處理完畢之後，會立刻把金融卡和錢都還給他，於是他在7月中旬將錢和卡片都交給對方，結果東西一交出，林女和王女都失聯了，他的帳戶也因此被凍結，這才驚覺遇到詐騙，「這些可惡的愛情騙子！」

警方表示，這類型的假富婆詐騙會透過社群平台隨機尋找對象，然後謊稱自己在國外做生意，想要回台發展，匯款資金卻遭到金管會管制，再將受害人介紹給假友人，並以話術索取仲介費、銀行提款卡，等到受害人上當，這些人便會立刻神隱。

警方提醒，網路交友如果談及金錢，一定是詐騙，民眾千萬不要將金融卡、信用卡等重要物品交給陌生人，匯款給他人也務必謹慎小心，因為錢一旦匯出就不容易追回，民眾若有問題，可以撥打165反詐騙專線諮詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊柳颱風2劇本！　粉專估「接近台灣達中颱以上」
台灣民意民調／66%贊同有條件重啟核三　綠支持者也有46%同
67架次共機艦出海擾台　創新高38架次逾越海峽中線
趙露思直播奇蹟！隨手一撕「店家1天訂單8年總和」　負責人驚呆
日史上第一位「台灣專屬AV女優」出道！　她爆哭：夢想成真
快訊／台積電再創天價！　台股上漲逾120點

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

診所爆經營權糾紛！美女牙醫臉書控前夫家暴　挨告要賠15萬

台中高樓住戶玻璃被射裂「慘成蜘蛛網」　移工幹的兇器曝光

「人肉快遞」換免費遊泰！22歲法國模特攜2箱大麻　抵台轉機被逮

相信富婆「給189萬」是真愛　他衰背黑鍋倒賠5萬、帳戶凍結

載消波塊支援那馬夏修路！砂石車下山自撞　66歲運將送醫搶救不治

獨／34E前JKF女郎捷運站爆衝突　身上藏毒品「雙陽性」下場慘曝

台中男闖寶雲寺「持刀挾持女員工」對峙！　柔道國手警英勇制伏

台積電內鬼1年買2豪宅　傳懲處「連坐5級」史上最嚴

快訊／台東鯉魚山涼亭　男子「赤裸上身」死亡

妻抓包夫帶小三開房間3次　「每次都待3小時」代價賠20萬

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

診所爆經營權糾紛！美女牙醫臉書控前夫家暴　挨告要賠15萬

台中高樓住戶玻璃被射裂「慘成蜘蛛網」　移工幹的兇器曝光

「人肉快遞」換免費遊泰！22歲法國模特攜2箱大麻　抵台轉機被逮

相信富婆「給189萬」是真愛　他衰背黑鍋倒賠5萬、帳戶凍結

載消波塊支援那馬夏修路！砂石車下山自撞　66歲運將送醫搶救不治

獨／34E前JKF女郎捷運站爆衝突　身上藏毒品「雙陽性」下場慘曝

台中男闖寶雲寺「持刀挾持女員工」對峙！　柔道國手警英勇制伏

台積電內鬼1年買2豪宅　傳懲處「連坐5級」史上最嚴

快訊／台東鯉魚山涼亭　男子「赤裸上身」死亡

妻抓包夫帶小三開房間3次　「每次都待3小時」代價賠20萬

安德魯王子爆「千人斬」淫史　前妻也出軌「吸腳趾」畫面瘋傳

港墘房價創內湖新高　在地房仲：3大優勢磁吸3族群

《鬼滅之刃》熱潮再襲創「日本之最」！商業價值爆發　動畫邁主流文化

挑戰味蕾極限！萬華「蒜頭虎皮蛙湯」50年老攤　傳承自雲林北港

員工巡查突昏倒送醫不治　台鐵：派員協助家屬

診所爆經營權糾紛！美女牙醫臉書控前夫家暴　挨告要賠15萬

美對1公斤金條課稅「顛覆全球黃金市場」　瑞士衝擊最慘烈

移民署擅入台大校園抓人　學生會譴責非法盤查

別再羨慕「躺下秒睡」！那其實是身體在求救　專家揭2健康警訊

威廉當爸後首迎父親節「為僥倖贖罪中」　見2寶自省：我還不夠格

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

社會熱門新聞

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

工地6大車「堵死」害阿伯無法就醫　全部開罰

台積電內鬼懲處傳「連坐5級」　史上最嚴

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

又見神鬼女會計　機車經銷款5年A走5千萬

台鐵員工麟洛站巡查突昏倒　送醫不治

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

柯文哲下午不再罵檢　訴苦押12個月「已到極限」

網戀拿2房投資　女公務員慘賠2000萬

狠父「洗車場氣槍」殺幼女奇案　台大醫戳破謊言

男闖寶雲寺「持刀挾持女員工」！柔道國手警英勇制伏

快訊／台東鯉魚山涼亭　男子赤裸上身死亡

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

黃珊珊京華城案作證　再批檢扭曲她的證詞

更多熱門

相關新聞

網戀拿2房投資　女公務員慘賠2000萬

網戀拿2房投資　女公務員慘賠2000萬

桃園市政府一名女公務員今年農曆年前於臉書上朋友介紹加入投資理財投資群組，一名帥氣理專介紹下投入數百萬元股票投資，後來到銀行欲貸款時被行員察覺有異通知警方與其所屬單位主管勸阻，於以為女子可就此打住，未料後來女子還將名下兩棟房產抵押投資，直到該理專銷聲匿跡才驚覺被騙向警方報案；桃園市刑警大隊提醒，民眾應謹記防詐五不：「不接、不聽、不點、不傳、不信」，接獲有疑慮訊息可撥打反詐騙專線「165」或至就近派出所詢問，以免落入詐騙集團圈套。

胡金龍引退記者會　陳江和驚喜現身爆料

胡金龍引退記者會　陳江和驚喜現身爆料

真命天女太幸運？他慘噴32.6萬還被告

真命天女太幸運？他慘噴32.6萬還被告

假書記官詐騙刺青露餡　嗆不會被關更慘

假書記官詐騙刺青露餡　嗆不會被關更慘

他被羈押58日獲判無罪「補償29萬元」

他被羈押58日獲判無罪「補償29萬元」

關鍵字：

詐騙

讀者迴響

熱門新聞

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

關稅帝君「晶片100%」失效？台董座：轉嫁給客戶

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

廣末涼子疑因超速釀禍

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來

許瑋甯「挺8個月孕肚」過生日！

普發1萬有障礙！　財政部：限10月底前領完難處理

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面