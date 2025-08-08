相信富婆「給189萬」是真愛　他衰背黑鍋倒賠5萬、帳戶凍結

記者黃翊婷／綜合報導

網友小豪（化名）先前透過臉書結識一名自稱在香港經商的林姓女子，還以為遇上溫柔又多金的交往對象，沒想到卻落入詐團陷阱，最後不僅被騙5萬元，就連自己的銀行帳戶也淪為人頭戶，因而遭到凍結。

▲小豪遇上假富婆詐騙，不僅被騙了5萬元，連帳戶都被凍結了。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日公布一起案例，受害人小豪提到，他先前透過臉書結識林女，聊了一陣子之後，林女說想找一個穩定交往的對象，還自稱在香港經商，累積了一筆財富，今年想要回來台灣開店，所以想把這筆錢匯給他，當作起始資金。

小豪表示，大約一周之後，林女突然聲稱那筆50萬元港幣（大約新台幣189萬元）的資金被台灣金管會卡住，理由是要防堵詐騙，需要他幫忙聯繫在台灣的友人王女幫忙處理，當時他覺得兩人的感情是真的，便答應幫忙。沒想到小豪聯繫上王女之後，對方一開口就要求匯款5萬元的仲介費，還要他寄出金融卡「跑流程」。

小豪說，起初他有點猶豫，但王女一副很正經的樣子，並承諾處理完畢之後，會立刻把金融卡和錢都還給他，於是他在7月中旬將錢和卡片都交給對方，結果東西一交出，林女和王女都失聯了，他的帳戶也因此被凍結，這才驚覺遇到詐騙，「這些可惡的愛情騙子！」

警方表示，這類型的假富婆詐騙會透過社群平台隨機尋找對象，然後謊稱自己在國外做生意，想要回台發展，匯款資金卻遭到金管會管制，再將受害人介紹給假友人，並以話術索取仲介費、銀行提款卡，等到受害人上當，這些人便會立刻神隱。

警方提醒，網路交友如果談及金錢，一定是詐騙，民眾千萬不要將金融卡、信用卡等重要物品交給陌生人，匯款給他人也務必謹慎小心，因為錢一旦匯出就不容易追回，民眾若有問題，可以撥打165反詐騙專線諮詢。