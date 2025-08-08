隱形富豪「市場1攤販最賺」年收378萬　網曝：不起眼小吃賺120萬

▲市場攤販其實是「隱形富豪」。（示意圖／記者呂佳賢攝）



網搜小組／劉維榛報導

別小看市場攤販，可能各個都是隱形富豪！一名網友驚訝表示，看報導才知攤販營業平均年收約169萬，最賺錢就是生鮮類業者，營業平均年收約378萬多元。文章引發網友討論，直言幾乎全年無休、工時長非常辛苦，「我媽是不起眼的一人熟食小攤販，年收平均也有120萬！」

一名網友在PTT驚呼，看到媒體指出「台灣的隱形富豪隱身在菜市場」，根據主計處統計顯示，菜市場攤商營業年平均所得收入是169萬多元，最賺錢的前三名攤位分別為，生肉類攤販、蔬菜攤與水果攤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，新聞中也採訪一名攤販業者，透露市場有些人早已開名車、背名牌包。對此，原PO看完驚呆，「沒想到這樣普通的一個攤販，居然收入比政府機關單位的正副首長還要高薪！」

底下網友熱議，「賣冰、飲料才是最賺的」、「辛苦錢，覺得好賺你也可以去擺」、「陳樹菊不就示範給你看了」、「辛苦錢，凌晨起床，節日忙翻，還要忍受髒亂風吹日曬的工作環境 」、「東西賣不出去或爛掉就賠錢」、「菜市場是七休一+隱形工時，你做了一年，賺那些錢是合理的」、「最賺的類別利潤才82萬，沒有勞健保和勞基法福利跟假期」。

也有網友分享，「我家長輩大概40年前帶4、5千萬台幣移民紐澳，本業是市場豆芽菜攤販+房地產投資，現在還是覺得很厲害」、「我有朋友家裡是做水果攤的（雖然不是在市場裡面），賺得非常驚人，不過真的很辛苦」、「我房東就是菜市場熟食攤，結果房產一棟棟買，我看他生意就一般般而已；我媽是不起眼的一人熟食小攤販，年收平均也有120萬（淨賺），但說真的工時有點長、很累」。

主計總處公布「112年攤販經營概況調查」，數據指出111年7月至112年6月期間，攤販營業收入為3954億元，平均每攤營業收入169萬4000元，利潤為53萬3000元。各營業類別中，以生鮮肉類平均每攤營業收入378萬9000元、利潤82萬3千元，居各類別之冠，第二第三名則為蔬菜攤（營業平均年收223萬8000元）、水果攤（營業平均年收215萬3000元）。

▼蔬菜攤平均年收也破200萬元。（示意圖／記者李毓康攝）

