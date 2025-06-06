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菜市場賣鳥蛋「為啥都泡水裡」？菜販給出解答

▲▼原來鵪鶉蛋表面的黑褐色斑紋可以擦掉。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲夜市、火鍋常見的鳥蛋，其實是鵪鶉蛋。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

專業菜販廖炯程分享，台灣人一年吃掉超過7億顆鵪鶉蛋，平均每人約30顆，還外銷1到2億顆。不過，近年網路盛傳市場賣的鳥蛋是假蛋，引發消費者疑慮，實際上這些謠言大多站不住腳，真正的鳥蛋不僅是真的，還有意想不到的營養價值與製程知識。

廖炯程表示，夜市小吃、火鍋配料甚至佛跳牆中常見的「鳥蛋」，其實就是體型嬌小但營養豐富的鵪鶉蛋。鵪鶉是雉科小型禽類，飼養簡單、產蛋效率高，台灣主要飼養「日本鵪鶉」，每隻年產近300顆蛋，全台登記養殖場約有200萬隻鵪鶉。鵪鶉蛋奶油白底配咖啡色斑點，外觀天然具時尚感，其實是模仿野外保護色，用來躲避天敵。蛋殼斑點越明顯代表鵪鶉健康狀況越好，完全不是人工噴墨製作。

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網傳市場鳥蛋「大小一致」「蛋黃完美置中」是假蛋的證據？廖炯程指出，這些說法純屬誤解。假如真要仿造鳥蛋，從蛋殼到蛋白質替代物，再到塗裝與密封工序，成本可能高達1至2元一顆，遠高於真正鵪鶉蛋0.7元的成本。

加上自動化煮熟、剝殼與導正蛋黃等加工流程，才造就了外觀一致與蛋黃集中。至於所謂蛋廠「耗損蛋灌模重製」也不符實際，這些蛋多數早已依標準流程製成有機肥料，無從加工成鳥蛋。

廖炯程提及，鵪鶉蛋雖小，營養成分卻不容小覷。每顆鵪鶉蛋的鐵含量高於雞蛋，適合補血補氣，蛋白質、維生素B群、鋅與磷含量也不遜色。每4到5顆鵪鶉蛋相當於一顆雞蛋的膽固醇含量，熱量低、卵磷脂也豐富，是營養密度極高的蛋品之一。加工後泡水販售是為了避免熟蛋在常溫下變質，回家若沒馬上食用，也建議以水覆蓋冷藏，並在一兩天內食用完畢。

 
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