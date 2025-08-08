台灣民意民調／66%贊同有條件重啟核三　綠支持者也有46%同意

▲核三公投民調。（圖／台灣民意基金會提供）



記者杜冠霖／台北報導

823除第二波罷免案外，還有民眾黨團所提核三重啟公投。台灣民意基金會今（8日）公布最新民調顯示，仍有31.3%不知道823將舉行公投。另外，有66%民眾同意「第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉」，若與政黨支持傾向交叉分析，核三繼續運轉共識橫跨藍綠白支持者，綠營支持者也有46%同意，台灣民意基金會董事長游盈隆則坦言，核三廠是否延役繼續運轉，須視主管機關是否確認無安全疑慮，最後決定權仍在政府手中。

民調詢問：「8月23日，台灣將舉行一項全國性公投，那是關於已停役的核三廠繼續運轉。請問您知不知道？」結果顯示：68.5%知道，31.3%不知道，0.1%拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，六成九知道823台灣將舉行核三延役公投，三成一不知道。這項發現透露一個訊息，那就是，距823核三公投半個多月時，仍有超過三成的公民不知道這件重大的事。

民調詢問：「823公投內容是『第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？』請問您同不同意？」結果發現：38.7%非常同意，27.7%還算同意，11.7%不太同意，10.4%一點也不同意，6.9%沒意見，4.6%不知道、拒答。



游盈隆表示，這項發現傳達一個重大訊息，那就是，有條件恢復核三廠運轉已成台灣社會基本共識；民進黨長期堅持的非核家園理念與政策正面臨空前最大的挑戰。所謂有條件恢復核三廠運轉的意思是，核三廠是否延役繼續運轉，須視主管機關是否同意確認無安全疑慮。最後決定權仍在政府手中。

從政黨支持傾向看，民進黨支持者，四成六同意有條件恢復核三廠繼續運轉，四成五不同意，意見嚴重分歧，同意者比不同意多1.3個百分點；國民黨支持者，八成七同意，7.7%不同意；民眾黨支持者，九成三同意，3.5%不同意；中性選民，六成四同意，一成六不同意。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年8月4-6日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1079人，市話757人，手機322人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

