不能吃甜點！吃Buffet「最被嘴1句」全場反感　店員曝真心話

不少人認為，吃到飽一定要吃回本，然而這種心態反而忽略了真正的用餐目的。一名網友抱怨，最討厭在吃到飽時，親友總是碎嘴說「吃這個吃那個不會回本」，該行為讓他感到非常不悅。文章引發炸鍋討論，幾乎所有人都認同，「我就想吃現煮湯麵、壽司怎麼了」、「吃的是心情，不是回本」。

一名網友在Threads表示，每次吃Buffet的時候，真的很討厭有一種人在別人耳邊碎念，「吃這個吃那個不會回本」的類似言論。

畢竟吃到飽提供的食材種類繁多，因此原PO直言，「我真的覺得，最重要的是吃得開心！」

底下網友也紛紛反感直呼，「真的，要這麼計較就不如別吃了」、「吃的是心情，不是回本」、「那種人的思維真的很乞丐」、「那種人就是我爸，所以我成年之後去吃吃到飽從來不跟他去」、「還有夾一堆回來給你吃，說幫你夾的，但你並不想吃」、「拿了一堆會回本的食物，結果都不是自己想吃的才浪費錢」。

不少人也分享自己經歷，「我媽：去拿龍蝦、螃蟹、鮑魚，不要再拿甜點冰淇淋」、「我吃Buffet就愛吃炒飯、義大利麵、拉麵！怎麼樣？」「那種人還會叫你中午少吃一點或者不要吃，留著晚上吃buffet」、「我就想吃現煮湯麵、壽司怎麼了」、「因為選擇多，可以吃很多不同的食物，要吃回本才是搞壞身體得不償失...吃得開心就好」、「去喝汽水...直接被公審」、「去Buffet就是要狂喝西瓜汁！別想阻止我」、「我每個甜點都要吃過一輪，外面買蛋糕也很貴欸，吃甜點才不是什麼賠錢貨」、「我就想去那邊吃餅乾」。

留言串中，釣出一名Buffet員工回應，「其實除非你超會吃不然很難吃回本，重點是吃的開心，還有不要浪費食材比較重要吧！看到那些狂點又吃不完的人...心很累」。