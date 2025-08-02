尾牙辦在三媽吃到飽「他怒吃700元」　全場驚呆：屌打一堆店

▲尾牙辦在三媽，意外獲得網友支持 。（示意圖／記者施怡妏攝）



網搜小組／劉維榛報導

吃尾牙除了看獎品，菜色好不好吃也是關鍵。一名網友笑稱，忽然想起友人尾牙的趣事，任由員工在三媽吃到飽，而友人狂點海鮮與肉片，一個人就吃了700元，引發網友紛紛羨慕笑回「吃700元會撐死吧」、「有點羨慕耶，吃尾牙從來沒吃飽過」、「這屌打一堆尾牙，硬要帶大家去什麼餐宴館」。

一名網友在Threads表示，最近去吃平價小火鍋時，忽然想起友人某年的公司尾牙，竟是「三媽吃到飽」，還說那一天他怒吃了700元，狂點一堆肉片與海鮮類食品。

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文章一出，不少網友熱議，「曾經吃過大麥克套餐的尾牙，還不能吃到飽」、「現點20份豆皮」、「好歹吃個億品鍋或五鮮級，三媽好弱」、「吃700元會撐死吧」、「尾牙吃什麼都不是重點，重點是抽獎啊」、「想不到有公司尾牙真的去三媽，我以為只是一個哏」。

想不到這種「自由點餐、吃好吃滿」的尾牙，反而讓一票網友大呼很可以，「你沒吃過一桌5千的流水席，我寧願吃三媽，我全部都點海鮮、羊肉，肯定吃破千」、「這屌打一堆尾牙，硬要帶大家去什麼餐宴館，弄一桌不知所云的菜，還不如這種自己點餐，還能開心聊天」、「我寧願吃三媽，也不想吃難吃的桌菜欸」、「如果是我，一定叫滿桌的蝦子」、「我先單點10份牛肉」、「其實比吃尾牙好多了」、「感覺可以啊！肉一直叫、還有大腸，蠻不錯的」、「有點羨慕耶，吃尾牙從來沒吃飽過」。