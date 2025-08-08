　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

馬太鞍溪堰塞湖恐溢流！　花蓮7行政區納受災範圍

▲▼薇帕颱風造成花蓮萬榮鄉馬太鞍溪上游國有林地發生大規模崩塌，導致土石阻塞河道形成堰塞湖。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲▼薇帕颱風造成花蓮萬榮鄉馬太鞍溪上游國有林地發生大規模崩塌，導致土石阻塞河道形成堰塞湖。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「薇帕」颱風外圍環流帶來豪大雨，造成花蓮萬榮鄉馬太鞍溪上游國有林地發生大規模崩塌，導致土石阻塞河道形成堰塞湖。林業保育署花蓮分署以滿水位溢流壩頂評估最大災害潛在影響範圍，將包括下游台9線馬太鞍溪橋、公私有河防設施及河道兩岸聚落，行政區涵蓋萬榮鄉明利村、光復鄉大馬村、大平村、東富村，以及鳳林鎮長橋里、大榮里與山興里等區域。

▲▼薇帕颱風造成花蓮萬榮鄉馬太鞍溪上游國有林地發生大規模崩塌，導致土石阻塞河道形成堰塞湖。（圖／花蓮分署提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

林業保育署高度重視且審慎應對，7日由廖一光副署長率花蓮分署黃群策分署長，前往光復林道現場勘查崩塌災情及可能受災影響範圍外，並前往拜會花蓮縣政府，研商及協請縣府相關單位於警戒發布後配合災防應變事宜，獲饒忠秘書長認同並指示縣政府各局處及鄉公所應積極配合防災，並指示相關單位加速辦理緊急疏散避難演練，以維護縣民生命安全。

▲▼薇帕颱風造成花蓮萬榮鄉馬太鞍溪上游國有林地發生大規模崩塌，導致土石阻塞河道形成堰塞湖。（圖／花蓮分署提供，下同）

保育署除加強監測外，並評估降低堰塞湖致災的各種方法的可行性。

經現勘及討論，廖副署長指示除加強監測外，並應評估降低堰塞湖致災的各種方法的可行性。依據花蓮分署7日最新調查結果，目前湖面水體面積47公頃，蓄水量2,288萬立方公尺(滿水位時8,600萬立方公尺)，迴水長度1,770公尺(滿水位時估計約2,900公尺)，湖面距離溢流口尚有約79公尺高差（蓄滿時相當於1座南化水庫有效蓄水量）。由7月27日至8月5日水位變化估計每日蓄水量約92萬公噸，假設在無豪大雨情況下，將可能於10月中旬發生壩頂溢流。目前正在規劃前往現場裝設水位計、雨量計及監視設備等監測儀器，以利即時掌握相關應變資訊。

▲▼薇帕颱風造成花蓮萬榮鄉馬太鞍溪上游國有林地發生大規模崩塌，導致土石阻塞河道形成堰塞湖。（圖／花蓮分署提供，下同）

保育署率花蓮分署拜會花蓮縣府攜手合作共同應變防災。

林業保育署結束早上現勘行程後，馬不停蹄地前往花蓮縣政府拜會，詳細說明堰塞湖目前的狀況及影響的範圍，雖初判尚無立即潰壩危險，但建議須儘早針對災害潛勢影響範圍辦理疏散避難的演練工作，以提升居民的防災意識。若後續監測發現水位變化結合累積降雨量達到警戒值，將立即請縣府及相關單位協助啟動封溪、勸離及強制撤離等必要之應變措施，以維護民眾安全。

▲▼薇帕颱風造成花蓮萬榮鄉馬太鞍溪上游國有林地發生大規模崩塌，導致土石阻塞河道形成堰塞湖。（圖／花蓮分署提供，下同）

花蓮縣政府饒忠秘書長立刻指示做好應變措施，提醒各局處單位要「做最壞的打算、做最好的準備」。

花蓮縣政府由饒忠秘書長率各相關局處及鄉公所同仁一起聽取簡報，饒秘書長聽完簡報後表示，馬太鞍溪堰塞湖湖體確實已超過近年來歷史數據，為了保護花蓮縣民安全，應變工作刻不容緩，立刻指示與會各局處及鳳林鎮、萬榮鄉、光復鄉公所，立即準備建立保全戶清冊、清點疏散時可使用交通載具、擬定疏散避難計畫及模擬演練等工作，提醒各局處單位要「做最壞的打算、做最好的準備」，並請花蓮縣政府消防局邀集農業處、建設處、各相關公所等加速辦理演練計畫。也感謝林業保育署廖一光副署長暨同仁特地專程前來縣府，說明堰塞湖現況，並積極預警堰塞湖潛在風險，縣府也會盡全力配合協助林業保育署，共同建立減災整備防線，保護花蓮縣民生命財產安全。

花蓮分署也再次呼籲，請民眾與遊客近期切勿進入馬太鞍溪溪床及周邊河道活動，避免潛在風險。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大規模崩塌畫面曝！　出現堰塞湖
終於好天氣！「棉被海」排隊曬太陽
全面崩盤！林昱珉僅3.1局挨兩轟失6分、防禦率破7
加工肉每天吃一口就有事　大腸癌風險上升
全紅嬋變胖遭網暴　跳水女皇嘆：心理關比減肥難
柯文哲罵檢嗆總統真相曝　恐是「這張便利貼」引爆怒火

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

馬太鞍溪堰塞湖恐溢流！　花蓮7行政區納受災範圍

教育部啟動「台師大女足」心理支持專案　回溯10年內隊員可求助

藍議員錄節目質疑台積電去美國　私下告訴他「賺很大」！

台積電內鬼曾嗆「稅金養12強冠軍」黑歷史被挖出！CPBL副秘回應

侵襲影響多大？粉專曝「楊柳如果1走法」：可達中度颱風

「李奇英文」未立案遭罰50萬　北市教育局2度抓包違法上課

2025年下半年星座運勢總覽：12星座面對變局的生存指南

楊柳颱風1走法可能發警報　氣象署：路徑變數大「讓它飛一會 」

王義川被說厭女！媒體人曝私下面「實在笑死」　點名她揮大刀失職

傳史上最重「內鬼五級連坐」懲處！台積電回應了：零容忍

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

馬太鞍溪堰塞湖恐溢流！　花蓮7行政區納受災範圍

教育部啟動「台師大女足」心理支持專案　回溯10年內隊員可求助

藍議員錄節目質疑台積電去美國　私下告訴他「賺很大」！

台積電內鬼曾嗆「稅金養12強冠軍」黑歷史被挖出！CPBL副秘回應

侵襲影響多大？粉專曝「楊柳如果1走法」：可達中度颱風

「李奇英文」未立案遭罰50萬　北市教育局2度抓包違法上課

2025年下半年星座運勢總覽：12星座面對變局的生存指南

楊柳颱風1走法可能發警報　氣象署：路徑變數大「讓它飛一會 」

王義川被說厭女！媒體人曝私下面「實在笑死」　點名她揮大刀失職

傳史上最重「內鬼五級連坐」懲處！台積電回應了：零容忍

日女神驚喜宣布「喜嫁交往多年男友」！　甜曬親暱照：請溫暖守護

台股重回2.4萬點　營建類股脫鉤大盤跌3成

台南公佈最新災區屋損修繕拆除補助辦法　最高1萬元補助

闖台大餐廳抓非法移工挨轟　移民署道歉：以後會落實通報

奴才無聊拿特效拍貓　主子變身「醜萌大眼怪」眼睛變探照燈

前職棒球星戰勝血癌　潘忠韋揭「8個月化療、2度骨髓移植」歷程

前黑澀會美眉變電商女王！　瑪菲司驚爆「大腦長1公分白點」疑退化

移工消費力驚人！　NET接手台中車站前「租金魔王」大店

躲這裡更危險！高雄避難所竟在加油站、瓦斯行旁　陳其邁道歉了

罷團發言人控揭個資喊告！花蓮藍營反嗆：高調自己講、別人不能說

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

生活熱門新聞

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

楊柳下週三～五接近台　一票哀號：不要鬧

傳史上最重「內鬼五級連坐」懲處！台積電回應

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

楊柳颱風持續增強　「不排除穿越台灣」

快訊／楊柳颱風清晨生成　不排除發海警

因1事燒壞2支iPhone　3C達人：充電習慣變了

楊柳颱風發展2劇本　粉專估「接近台灣快速增強」達中颱以上

台灣網紅進軍日本AV圈　簽約SOD專屬女優

平價小火鍋誰最厲害？全場大讚「這家」CP值超高

這些星座天生具備存錢基因

更多熱門

相關新聞

新北攜手宮廟教戰SOP　打造安全信仰空間

新北攜手宮廟教戰SOP　打造安全信仰空間

為提升市民地震防災意識，新北市政府今年與貢寮區仁和宮、泰山區頂泰山巖及八里區紫皇天乙真慶宮合作，分別於7月18日、8月5日及今（7日）舉辦三場防災演練活動。活動由民政局與消防局共同策劃，透過實地演練協助宗教團體建立正確防震觀念，參與信徒更直呼「學到的知識未來能幫助更多人」。

高雄防災「跨域聯防」　T-CERT應變隊成軍

高雄防災「跨域聯防」　T-CERT應變隊成軍

預防廚房火警！南消宣導推廣智能瓦斯爐強化防災韌性

預防廚房火警！南消宣導推廣智能瓦斯爐強化防災韌性

偏鄉防災強化！南消二大隊實地演練建構安全住宿場域

偏鄉防災強化！南消二大隊實地演練建構安全住宿場域

屏東山區雨量破千 縣府啟動防災撤離機制

屏東山區雨量破千 縣府啟動防災撤離機制

關鍵字：

馬太鞍溪堰塞湖溢流行政區受災保育署應變防災

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

渣男下藥性侵女友　重判9年定讞

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

快訊／40歲愛妻若綺懷孕！楊昇達父親節曬超音波照

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面