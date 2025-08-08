馬太鞍溪堰塞湖恐溢流！　花蓮7行政區納受災範圍

▲▼薇帕颱風造成花蓮萬榮鄉馬太鞍溪上游國有林地發生大規模崩塌，導致土石阻塞河道形成堰塞湖。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「薇帕」颱風外圍環流帶來豪大雨，造成花蓮萬榮鄉馬太鞍溪上游國有林地發生大規模崩塌，導致土石阻塞河道形成堰塞湖。林業保育署花蓮分署以滿水位溢流壩頂評估最大災害潛在影響範圍，將包括下游台9線馬太鞍溪橋、公私有河防設施及河道兩岸聚落，行政區涵蓋萬榮鄉明利村、光復鄉大馬村、大平村、東富村，以及鳳林鎮長橋里、大榮里與山興里等區域。

林業保育署高度重視且審慎應對，7日由廖一光副署長率花蓮分署黃群策分署長，前往光復林道現場勘查崩塌災情及可能受災影響範圍外，並前往拜會花蓮縣政府，研商及協請縣府相關單位於警戒發布後配合災防應變事宜，獲饒忠秘書長認同並指示縣政府各局處及鄉公所應積極配合防災，並指示相關單位加速辦理緊急疏散避難演練，以維護縣民生命安全。

▲保育署除加強監測外，並評估降低堰塞湖致災的各種方法的可行性。

經現勘及討論，廖副署長指示除加強監測外，並應評估降低堰塞湖致災的各種方法的可行性。依據花蓮分署7日最新調查結果，目前湖面水體面積47公頃，蓄水量2,288萬立方公尺(滿水位時8,600萬立方公尺)，迴水長度1,770公尺(滿水位時估計約2,900公尺)，湖面距離溢流口尚有約79公尺高差（蓄滿時相當於1座南化水庫有效蓄水量）。由7月27日至8月5日水位變化估計每日蓄水量約92萬公噸，假設在無豪大雨情況下，將可能於10月中旬發生壩頂溢流。目前正在規劃前往現場裝設水位計、雨量計及監視設備等監測儀器，以利即時掌握相關應變資訊。

▲保育署率花蓮分署拜會花蓮縣府攜手合作共同應變防災。

林業保育署結束早上現勘行程後，馬不停蹄地前往花蓮縣政府拜會，詳細說明堰塞湖目前的狀況及影響的範圍，雖初判尚無立即潰壩危險，但建議須儘早針對災害潛勢影響範圍辦理疏散避難的演練工作，以提升居民的防災意識。若後續監測發現水位變化結合累積降雨量達到警戒值，將立即請縣府及相關單位協助啟動封溪、勸離及強制撤離等必要之應變措施，以維護民眾安全。

▲花蓮縣政府饒忠秘書長立刻指示做好應變措施，提醒各局處單位要「做最壞的打算、做最好的準備」。

花蓮縣政府由饒忠秘書長率各相關局處及鄉公所同仁一起聽取簡報，饒秘書長聽完簡報後表示，馬太鞍溪堰塞湖湖體確實已超過近年來歷史數據，為了保護花蓮縣民安全，應變工作刻不容緩，立刻指示與會各局處及鳳林鎮、萬榮鄉、光復鄉公所，立即準備建立保全戶清冊、清點疏散時可使用交通載具、擬定疏散避難計畫及模擬演練等工作，提醒各局處單位要「做最壞的打算、做最好的準備」，並請花蓮縣政府消防局邀集農業處、建設處、各相關公所等加速辦理演練計畫。也感謝林業保育署廖一光副署長暨同仁特地專程前來縣府，說明堰塞湖現況，並積極預警堰塞湖潛在風險，縣府也會盡全力配合協助林業保育署，共同建立減災整備防線，保護花蓮縣民生命財產安全。

花蓮分署也再次呼籲，請民眾與遊客近期切勿進入馬太鞍溪溪床及周邊河道活動，避免潛在風險。

