在地人救在地人！高雄防災「跨域聯防」　T-CERT 6支應變隊成軍

▲緊急搬運操作跟分組操作練習。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市災害防救量能再進化！高雄市政府消防局近年持續推動「T-CERT臺灣民間自主緊急應變隊」建置計畫，積極串聯社區、企業、重要設施組成自主應變隊伍。114年度再度啟動新一波訓練，截至8月1日，已有6支隊伍完成24小時基礎課程，正式上線，打造更堅實的「在地人救在地人」防災網絡。

高市消防局指出，T-CERT是由社區或企業自組的第一線災害應變隊，訓練內容包括災害應變、通訊協作、基礎救護與輕型救援等項目，目的是提升災害初期的自救與互助能力，當正式救援尚未到達，這些「自救前鋒」就能立即投入，強化在地防災韌性。

▲緊急徒手搬運操作練習。（圖／記者吳奕靖翻攝）

今年參與培訓的對象涵蓋八大關鍵單位，遍及交通、水資源、電信與能源領域，包括台鐵新左營站、台鐵高雄站、高屏溪攔河堰取水站、高雄區域調度中心、坪頂淨水場、澄清湖淨水場、中華電信七賢轄區與高鐵左營站，展現公私協力共築防線的實質行動。

高市消防局表示，雖然近期西南氣流帶來連日暴雨，但參訓人員依舊熱情不減，在惡劣氣候下完成訓練，展現高雄韌性城市的具體實力。消防局也強調，T-CERT的設立，不只是應變效率的提升，更深化政府與民間的協同機制，讓防災不再只是專業人員的責任，而是全民參與的行動力。

消防局喊話：「T-CERT不只是隊伍，是信念。」期待每一位受訓成員能在關鍵時刻成為最及時的協助者，與政府攜手守護家園，打造一個更安全的高雄、也守住整個台灣的韌性防線。