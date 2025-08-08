　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南「因雄崛起」遊戲化學習平台發威　中低成就學生學力提升

▲台南市教育局推動的「因雄崛起」遊戲化學習平台，透過趣味闖關與即時回饋機制，吸引學生主動投入學習。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市教育局推動的「因雄崛起」遊戲化學習平台，透過趣味闖關與即時回饋機制，吸引學生主動投入學習。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為縮短學習落差、提升學生學習力，台南市教育局近年積極推動數位學習工具融入校園，其中由教育部委託開發的遊戲化學習平台「因雄崛起」，自上線以來已成為國中小學子的新寵，四年來平台累積吸引超過478萬人次使用，顯示其在學界與學生間的高接受度。

教育局與國立台南大學「教育大數據微學程」計畫合作，運用資料科學方法進行實證研究，依學生的學力檢測成績將其分為高分群、中分群及低分群，並分析不同群體使用平台中「答題遊戲」功能的成效。研究結果發現，中低成就學生若長期使研究結果顯示，對於中低成就學生而言，長期使用「因雄崛起」學習平臺，平均成長約1.6%到2.8%的進步幅度，有效提升其基本學力檢測表現。

▲台南市教育局推動的「因雄崛起」遊戲化學習平台，透過趣味闖關與即時回饋機制，吸引學生主動投入學習。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲指出，差異化教學的核心精神是落實教育公平與正義，讓每位孩子都能在最適環境中發揮潛能。「因雄崛起」將遊戲化設計融入學習，不僅成功吸引學生的專注力，更能培養自主學習的動力，是教育數位轉型的重要一步。

教育局長鄭新輝則強調，「扎根基本學力」是台南教育的長期核心政策。許多中低成就學生往往缺乏明確的學習目標與自信心，「因雄崛起」結合即時回饋與獎勵機制，能降低學生因擔心表現不佳而產生的壓力，反而在互動過程中逐步建立自我效能感，進而改善學習成效。

▲台南市教育局推動的「因雄崛起」遊戲化學習平台，透過趣味闖關與即時回饋機制，吸引學生主動投入學習。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為讓平台更貼近真實生活情境，教育局正持續優化功能，今年暑假特別推出結合生成式AI的「主題情境式學習」模組，首波上線的「登革熱防疫」主題，讓學生透過遊戲闖關學習防疫知識，並在最終關卡化身「一日里長」，設計自己的防疫策略，寓教於樂的同時，也培養公共衛生素養。教育局呼籲各校教師將此模組融入課程，讓學生在遊戲中解決真實問題，將學習力轉化為生活力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大規模崩塌畫面曝！　出現堰塞湖
終於好天氣！「棉被海」排隊曬太陽
全面崩盤！林昱珉僅3.1局挨兩轟失6分、防禦率破7
加工肉每天吃一口就有事　大腸癌風險上升
全紅嬋變胖遭網暴　跳水女皇嘆：心理關比減肥難
柯文哲罵檢嗆總統真相曝　恐是「這張便利貼」引爆怒火

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南公佈最新災區屋損修繕拆除補助辦法　最高1萬元補助

躲這裡更危險！高雄避難所竟在加油站、瓦斯行旁　陳其邁道歉了

父親節送健康！花蓮醫院免費長者功能評估　守護爸媽「六力」

台南「因雄崛起」遊戲化學習平台發威　中低成就學生學力提升

屏東縣警局高層大換血　4新將領領軍全力打擊犯罪

別被騙了！詐團假冒地政事務所人員要個資　屏縣府籲民眾提高警覺

迷路找不到練歌坊　內埔熱心警用Google地圖導航送到門口

大豪雨災損車輛補助上路　線上、書面同步申辦減輕修車負擔

豪雨沖蝕國定古蹟！南門段城垣35年後再受損　文化部、市府急搶修

萌翻花園夜市！夜奇鴨陪玩遊戲　限量小禮+50元銅板券送不停

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

台南公佈最新災區屋損修繕拆除補助辦法　最高1萬元補助

躲這裡更危險！高雄避難所竟在加油站、瓦斯行旁　陳其邁道歉了

父親節送健康！花蓮醫院免費長者功能評估　守護爸媽「六力」

台南「因雄崛起」遊戲化學習平台發威　中低成就學生學力提升

屏東縣警局高層大換血　4新將領領軍全力打擊犯罪

別被騙了！詐團假冒地政事務所人員要個資　屏縣府籲民眾提高警覺

迷路找不到練歌坊　內埔熱心警用Google地圖導航送到門口

大豪雨災損車輛補助上路　線上、書面同步申辦減輕修車負擔

豪雨沖蝕國定古蹟！南門段城垣35年後再受損　文化部、市府急搶修

萌翻花園夜市！夜奇鴨陪玩遊戲　限量小禮+50元銅板券送不停

日女神驚喜宣布「喜嫁交往多年男友」！　甜曬親暱照：請溫暖守護

台股重回2.4萬點　營建類股脫鉤大盤跌3成

台南公佈最新災區屋損修繕拆除補助辦法　最高1萬元補助

闖台大餐廳抓非法移工挨轟　移民署道歉：以後會落實通報

奴才無聊拿特效拍貓　主子變身「醜萌大眼怪」眼睛變探照燈

前職棒球星戰勝血癌　潘忠韋揭「8個月化療、2度骨髓移植」歷程

前黑澀會美眉變電商女王！　瑪菲司驚爆「大腦長1公分白點」疑退化

移工消費力驚人！　NET接手台中車站前「租金魔王」大店

躲這裡更危險！高雄避難所竟在加油站、瓦斯行旁　陳其邁道歉了

罷團發言人控揭個資喊告！花蓮藍營反嗆：高調自己講、別人不能說

【女生摔倒想像與現實差異】優雅坐地撒嬌VS狼狽爆粗口XD

地方熱門新聞

豪雨沖蝕國定古蹟南門段城垣35年後再受損

北海岸公車路網大升級　3快線拚無縫接駁

陳亭妃爭取的2.3億下洲子抽水站期望完成招標快解決水患！

「島語」8/22插旗高雄漢神　1方法免預約

竹山等5鄉鎮市表揚126位模範父親

萌翻花園夜市！夜奇鴨陪玩遊戲50元銅板券送不停

仁愛鄉表揚15位模範父親

視察三峽長福橋改建工程　侯友宜：兼具防洪與景觀廊道

大豪雨災損車輛補助上路線上、書面同步申辦減輕修車負擔

茨城町商工會交流視察團訪潮州　搭建日台友誼

屏東警局高層大換血　全力打擊犯罪

Xpark五週年感謝祭　桃園市民卡專屬5折起

新北攜手宮廟教戰SOP　打造安全信仰空間

假冒地政人員詐個資頻傳　屏縣府籲3招守護不動產安全

更多熱門

相關新聞

玩遊戲有助於提高智力？

玩遊戲有助於提高智力？

遊戲產業對於孩童、青少年甚至年輕人是否有幫助一直存在許多爭議，像是先前美國眾議院議長麥克・強森就將年輕人沉迷於電玩視為禍源。儘管老一輩人覺得玩遊戲是有害，但神經學者Torkel Klingberg和其他研究人員則指稱，實際上孩童玩遊戲有助於提高智力，比同齡人更有處理靈活思維的能力。

純喫茶聯手《膽大黨》超展開！貼紙撕開、直接抽周邊不是夢

純喫茶聯手《膽大黨》超展開！貼紙撕開、直接抽周邊不是夢

MMORPG《阿瑞斯：命運的選擇者》預告網站正式曝光

MMORPG《阿瑞斯：命運的選擇者》預告網站正式曝光

「時空探險王」首站玉井啟程玩蕃薯遊戲做煎餅認識西拉雅文化

「時空探險王」首站玉井啟程玩蕃薯遊戲做煎餅認識西拉雅文化

Steam新限制砍418款遊戲　提倡團體：重大勝利

Steam新限制砍418款遊戲　提倡團體：重大勝利

關鍵字：

台南因雄崛起遊戲學習平台學力

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

渣男下藥性侵女友　重判9年定讞

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

快訊／40歲愛妻若綺懷孕！楊昇達父親節曬超音波照

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面