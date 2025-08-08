台南「因雄崛起」遊戲化學習平台發威　中低成就學生學力提升

▲台南市教育局推動的「因雄崛起」遊戲化學習平台，透過趣味闖關與即時回饋機制，吸引學生主動投入學習。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為縮短學習落差、提升學生學習力，台南市教育局近年積極推動數位學習工具融入校園，其中由教育部委託開發的遊戲化學習平台「因雄崛起」，自上線以來已成為國中小學子的新寵，四年來平台累積吸引超過478萬人次使用，顯示其在學界與學生間的高接受度。

教育局與國立台南大學「教育大數據微學程」計畫合作，運用資料科學方法進行實證研究，依學生的學力檢測成績將其分為高分群、中分群及低分群，並分析不同群體使用平台中「答題遊戲」功能的成效。研究結果發現，中低成就學生若長期使研究結果顯示，對於中低成就學生而言，長期使用「因雄崛起」學習平臺，平均成長約1.6%到2.8%的進步幅度，有效提升其基本學力檢測表現。

台南市長黃偉哲指出，差異化教學的核心精神是落實教育公平與正義，讓每位孩子都能在最適環境中發揮潛能。「因雄崛起」將遊戲化設計融入學習，不僅成功吸引學生的專注力，更能培養自主學習的動力，是教育數位轉型的重要一步。

教育局長鄭新輝則強調，「扎根基本學力」是台南教育的長期核心政策。許多中低成就學生往往缺乏明確的學習目標與自信心，「因雄崛起」結合即時回饋與獎勵機制，能降低學生因擔心表現不佳而產生的壓力，反而在互動過程中逐步建立自我效能感，進而改善學習成效。

為讓平台更貼近真實生活情境，教育局正持續優化功能，今年暑假特別推出結合生成式AI的「主題情境式學習」模組，首波上線的「登革熱防疫」主題，讓學生透過遊戲闖關學習防疫知識，並在最終關卡化身「一日里長」，設計自己的防疫策略，寓教於樂的同時，也培養公共衛生素養。教育局呼籲各校教師將此模組融入課程，讓學生在遊戲中解決真實問題，將學習力轉化為生活力。