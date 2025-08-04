純喫茶聯手《膽大黨》超展開！貼紙撕開、直接抽周邊不是夢

▲「純喫茶」與《膽大黨》推出期間獨家限定互動抽獎活動，不只有限定周邊，還推出遊戲闖關挑戰排行榜，人人都有機會拿獎。

圖、文／純喫茶提供

今年暑假準備好迎接《膽大黨》的狂潮了嗎？去年度於Netflix創下千萬觀看佳績的霸權動畫《膽大黨》，已經在7月重磅推出《膽大黨》第二季！為迎接這場追番熱潮，台灣國民飲品「純喫茶」驚喜跨界與《膽大黨》強勢推出期間獨家限定互動抽獎活動「趁新鮮大膽Try it」，無論是純喫茶的忠實粉絲、還是《膽大黨》的鐵粉，只要購買純喫茶650ml系列的指定貼紙包裝，將包裝盒上的貼紙撕開，就能登錄序號直接抽活動獨家限定周邊，包含人氣角色公仔及胸章、日本雙人行來回機票等……，還有加碼線上玩遊戲排行前20直接拿限量好禮，絕對讓你這個夏天「喝得爽、玩得嗨、抽得瘋」！

第一重：撕貼紙馬上抽獨家限定周邊、日本機票

第一重「撕貼紙馬上抽」獎品直逼新高度，集結了市面上買不到的《膽大黨》第二季獨家壓克力立牌、獨家《膽大黨》角色造型胸章組，高精度印刷，完美呈現《膽大黨》的主角們變身前後的帥氣形象，還有市價破千元的人氣商品「高速婆婆招財貓公仔」，以作品中人氣角色「高速婆婆」的貓型態為靈感設計，不只造型Q爆吸睛，更被稱為「招財速度快到你來不及反應」的轉運神器，簡直就是粉絲們的夢幻逸品！更特別祭出2名特賞獎日本雙人行來回機票，讓追番熱血延燒到日本動漫聖地！

了解更多：https://pureteatw.com.tw/

第二重：挑戰遊戲排行前10名送巨型存錢筒

此外，活動驚喜不只一重！為了讓更多粉絲都有機會把獎品帶回家，純喫茶特別加碼推出第二重玩法「拯救純喫茶」線上挑戰！即使第一重抽獎沒中也別氣餒，還能透過挑戰遊戲直接拿好禮！遊戲以《膽大黨》角色為主題，設計出限時翻牌遊戲，只要完成關卡就能累積闖關次數，晉升排行榜贏得好禮！活動期間排行榜前10名玩家，將獲得超吸睛「高速婆婆PLUS巨型存錢筒」（市值$4,000），放大版本讓你抱著回家超有成就感！而第11至20名玩家也不會空手而回，將可獲得純喫茶零用金，可直接換購純喫茶650ml全系列口味任選，為這個盛夏再添一杯涼感！現在就一起進入味覺記憶空間，衝排行、拚手速、拿獎品！

今夏純喫茶控手速決勝 開啟你的膽大之旅

無論你是「幽靈否定派」或是「宇宙人否定派」，還是每天都要需要喝一瓶的純喫茶的「純喫茶擁護派」！今夏這場純喫茶VS.《膽大黨》「趁新鮮，大膽Try it！」絕對不能錯過！即日起至全台各大超商、量販與指定通路，購買貼有《膽大黨》限定貼紙的純喫茶650ml，撕開瓶身貼紙、輸入序號，一鍵Try起來，獨家限定限量周邊、線上闖關挑戰、日本雙人機票一次大滿足，豐富獎品等你來抽！手速就是關鍵，獎品數量有限，趕快打開純喫茶，開啟你的膽大之旅，趁新鮮、大膽玩出新高度！

詳細活動內容請見活動網站：https://pureteatw.com.tw/

或前往純喫茶官方粉絲專頁了解更多：https://www.facebook.com/PureTeaTW