政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭影射要杜秉澄認罪、與詐團有關　徐巧芯Call in節目怒嗆主持人

記者郭運興／台北報導

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，被控協助詐騙集團洗錢，遭到判刑，昨庭訊結束後，杜卻對媒體大喊「徐巧芯叫我認罪的」。對此，政論節目主持人7日在直播中提到「這在政治上有什麼可操作的地方」、「徐巧芯是不是有一些我們看不到的角色存在，於是就叫姐夫幫忙頂罪」，引起徐巧芯不滿，直接Call in該節目怒嗆，為什麼完全沒有做一個平衡報導，而是直接咬定，請問公正在哪？這樣是專業表現嗎？最後兩人爭吵超過10分鐘，在主持人道歉後才結束對話。

政論節目《有話鏡來講》主持人與名嘴尚毅夫7日直播中討論到涉洗錢的杜秉澄喊出「徐巧芯叫我認罪的」此事，尚毅夫先是表示「那是徐巧芯跟他姊夫的恩怨，我也不相信徐巧芯會叫他認罪，他就認了，那是他們的家務事，看看就好了」。

但主持人仍不斷追問「可是徐巧芯叫姐夫杜秉澄認罪在政治上有什麼可操作的地方」、「會不會讓徐巧芯較快活一點」、「徐巧芯是不是其實在這個案子裡面，有一些我們看不到的角色存在，於是就叫姐夫幫忙頂罪」、「杜秉澄的弦外之音一副就是徐巧芯也有涉案」。

尚毅夫則認為，「我對徐巧芯有意見，但這件事我覺得是姐夫杜秉澄故意害徐巧芯的，這就是他們之間的恩怨，而且叫你認罪不代表我有介入，叫你知錯能改不代表我有介入阿」。

未料，後續徐巧芯不滿該節目主持人的假設問題，直接CALL IN批評「妳剛才用一個新聞事件，去質疑我是不是要求詐騙集團的人去認罪，可是早在節目開播之前，就已經回應說建議法官應該要重判，自己沒有跟杜秉澄有任何聯絡，更覺得有病就要去看醫生，不能放過任何一個詐騙集團」。

徐巧芯說，「為什麼所謂公正客觀的政論節目，完全沒有做一個平衡報導，直接咬定是不是讓徐巧芯比較快活，請問公正在哪？作為主持人這樣是專業的表現嗎」？

該主持人則回應，「委員這樣子我跟妳說聲抱歉，我沒有在妳的媒體群組，不好意思，事後可以讓我進您的媒體群組，剛剛在開播前確實沒有看到也沒有幫你問，這邊是我的疏失，在這邊跟您說聲抱歉」。

主持人說，但自己還是要強調，節目是針對徐巧芯親戚涉案的新聞，徐巧芯是立法委員，所以在節目做相關評論與打上問號，而且也想請問徐巧芯過去有沒有任何在問句上傷害過任何人呢？

主持人強調，針對新聞平衡報導，讓徐巧芯感到不舒服，已經唸完聲明也道歉了，但還是要回過頭講，徐巧芯不能針對政論節目主持人用問句與來賓針對相關立法委員的公開言行進行討論，這干涉到了節目的運作。

主持人又提到「立法委員比中指才該跟大家講你在想什麼」，徐巧芯則回擊「綠委李坤城就是一個小人，可以看過程綠營是如何破壞國會的」，主持人則認為「您為什麼可以先入為主的說李坤城是一個小人」，至此，主持人與徐巧芯已經爭吵了十分鐘。

最後，徐巧芯強調「在沒有查證、沒有了解整個過程的情況下，貿然用問句、用自己心證去傷害他人，既然你們有澄清專線，我就打電話進來告訴妳，妳是一個不合格、沒有經過查證的節目，就這麼簡單」，才掛斷這通澄清電話。

▼徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

08/07 全台詐欺最新數據

有話鏡來講徐巧芯國民黨尚毅夫杜秉澄

