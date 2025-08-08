徐巧芯舌戰眾綠委後宣布確診　「第一線」立委今都戴口罩上班

▲民進黨立委林楚茵。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍委徐巧芯昨在立法院外交國防委員會與綠委林楚茵、王定宇在走廊對罵，徐當時聲音就略顯沙啞，她下午call in政論節目踢館時也坦言確診了。對此，林楚茵、沈伯洋今（8日）都戴著口罩出席立法院會，林受訪時表示，謝謝大家關心，昨天到現在一切都還好，有人問她有沒有快篩，但潛伏期也篩不出來，就先戴著口罩，保護自己也保護別人，別像有的人確診還到處趴趴走、咆哮，對於健康衛生防護來講不太好，徐巧芯生病當然也不是自己願意，現在趕快戴好口罩別再殘害別人。

林楚茵也提到，徐巧芯要戴好口罩也要管好嘴巴，徐巧芯涉詐的姊夫說徐巧芯要他認罪，徐巧芯居然是直接指責電視台跟媒體報導，徐禁評嗎？怎麼會連媒體報導都不行？

林楚茵直言，徐巧芯問政跟記者會有多少烏龍爆料沒好好求證？也都是用問號，為什麼你可以別人不行？這是身為政治人物要好好檢討的，徐巧芯說媒體打問號不行，按照她最喜歡的連連看，只有黑道老大可以叫小弟認罪，是不是詐騙集團首腦才可以叫詐團成員認罪？

對於徐巧芯反駁，林楚茵表示，徐巧芯說不知道收押禁見怎麼聯絡，其實可以問問王鴻薇，她也有幫國民黨市黨部主委黃呂錦茹傳話，這又是如何聯繫？只有國民黨人可以犯法跟隔空傳話，怎麼辦到的外界不得而知，但國民黨應該很了解其中奧妙。