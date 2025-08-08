　
政治

「粉底液失言」釀綠營內戰　王義川未道歉：虛心接受所有批評

▲▼民進黨今日召開例行中常會，立法委員王義川出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委王義川。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

台中市長盧秀燕日前勘災不花妝，被綠委王義川酸，「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」。言論遭網友嗆沙文主義、厭女。民進黨性平部昨也罕見重話痛批，外貌羞辱是最膚淺的攻擊，女性政治人物的容貌不應該被搬上檯面評論，我們不要厭女的台派。而發言人卓冠廷則批評性平部不該亂扣帽子。黨內為王義川言論開戰，而事主王義川本人今（8日）回應，對這段時間所有的批評指教，他虛心接受，不會做任何反駁，性平道路上大家要一起學習、共同成長。

民進黨性平部表示，近日本黨立法委員王義川於政論節目以嘲諷口吻評論台中市長盧秀燕的粉底液價格與外貌，民進黨性平部對此表示嚴厲譴責。性別平等的信念不分黨派，超越藍綠，厭女言論從來就不應該是政治攻防的工具。我們不要厭女的台派，建立包含性別平等的台派認同刻不容緩，女性政治人物的容貌、穿搭不應該被搬上檯面評論，更不需要男性說教。

議員卓冠廷砲轟，性平部依照民進黨內部流程開調查會議，並讓王義川親自說明，再依狀況處置，直接把王義川打成十惡不赦的厭女台派，這樣亂扣帽子，把自己當網友？絕不支持這種毫無高度跟專業的切割。性平部發文後，除藍營、白營支持者留言嘲諷外，也有民進黨支持者不滿，紛紛留言砲轟。

事主王義川本人今上午現身立院院會時，對於記者追問，僅微笑不語。而王義川稍早在直播節目中表示，最近在政論節目上討論政治人物去救災的心態，以及外界看到畫面的感覺，自己的評論是從何博文、盧秀燕呈現的不同意象，各位完整看評論過程，沒有涉及性別歧視跟嘲笑。

王義川指出，就單純討論這件事情，最近這幾天網路、媒體對他的批評指教，性平道路上，他要一起學習、成長，也會隨時提醒自己，性平有關範疇上會在努力、學習，尤其公眾人物一起努力。王強調，大家不要被帶離這個議題，當時討論盧秀燕出國前勘災復原的狀況，她人正在澳洲看圖書館、去歐洲講關稅課題，做什麼事就沒人關心，大家不要被模糊焦點。

王義川直言，每個政治人物都可以被批評，他也可以，對這段時間所有的批評指教，他虛心接受，不會做任何反駁，性平道路上大家要一起學習、共同成長。

更多新聞
「粉底液失言」釀綠營內戰　王義川回應了

台中市長盧秀燕厭女言論民進黨王義川性平部

