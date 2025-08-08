綠營內部為「粉底液失言」開戰　事主王義川現身反應曝光

▲民進黨立委王義川。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中市長盧秀燕日前勘災，因粉底液服貼，被綠委王義川酸，「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」。言論遭網友嗆沙文主義、厭女。民進黨性平部昨也罕見重話痛批，外貌羞辱是最膚淺的攻擊，女性政治人物的容貌不應該被搬上檯面評論，我們不要厭女的台派。而發言人卓冠廷則批評性平部不該亂扣帽子。黨內為王義川言論開戰，而事主王義川本人今（8日）上午現身立法院會，面對媒體追問，僅微笑不語。

民進黨性平部表示，近日本黨立法委員王義川於政論節目以嘲諷口吻評論台中市長盧秀燕的粉底液價格與外貌，民進黨性平部對此表示嚴厲譴責。性別平等的信念不分黨派，超越藍綠，厭女言論從來就不應該是政治攻防的工具。我們不要厭女的台派，建立包含性別平等的台派認同刻不容緩，女性政治人物的容貌、穿搭不應該被搬上檯面評論，更不需要男性說教。

議員卓冠廷砲轟，性平部依照民進黨內部流程開調查會議，並讓王義川親自說明，再依狀況處置，直接把王義川打成十惡不赦的厭女台派，這樣亂扣帽子，把自己當網友？絕不支持這種毫無高度跟專業的切割。性平部發文後，除藍營、白營支持者留言嘲諷外，也有民進黨支持者不滿，紛紛留言砲轟。

事主王義川本人今上午現身立院院會時，對於記者詢問「委員會覺得自己失言嗎？」、「你覺得你是厭女台派嗎？」、「他（卓冠廷）說你有說明的機會，現在那麼多麥克風要不要先說明一下」等問題時，王義川僅微笑不語。

綠委吳思瑤受訪時則表示，評論地方首長勘災有無用心應當是公共討論核心，大家切入的觀點不同，我作為女性，不希望公務表現被著重在外在，任何女性都是這樣，盧秀燕有無用心、政策到位與否值得被檢視，希望不要被混淆了。