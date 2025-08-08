　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

王義川被說厭女！媒體人曝私下面「實在笑死」　點名她揮大刀失職

 ▲▼民進黨今日召開例行中常會，立法委員王義川出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委王義川。（資料照／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

民進黨立委王義川近日在節目中談及台中市長盧秀燕，指其勘災全妝出鏡，使用2400元的粉底液。此番言論一出，引起許多人不滿，民進黨性平部也說重話，「我們不要厭女的台派。」資深媒體人周玉蔻對此則直言，王義川人紅是非多，民進黨性平部擅自發表聲明，還扯台派，實在太霸道，「王義川加加油！」

針對王義川評論盧秀燕的粉底液價格及外貌，民進黨性別平等事務部昨日透過粉專表示，「我們不要厭女的台派」，外貌羞辱是最膚淺的攻擊，「女性政治人物的容貌、穿搭不應該被搬上檯面評論，更不需要男性說教」。不過民進黨性平部也強調，「自己的孩子自己教，藍白的各位人士不要見獵心喜」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

只是性平部的貼文曝光後，又掀起爭議。除了民進黨發言人、議員卓冠廷力挺王義川，媒體人周玉蔻也發文表示，「王義川人紅是非多，一瓶粉底鬧出一頂厭女症的大帽子實在太over了吧」。

周玉蔻認為，民進黨性平部沒有經過程序正義的處理，就擅自發表聲明，還扯到台派，「實在太霸道也過度解讀台派的意涵。」如果性平會主任李晏榕是用個人名義表達立場，是她個人的事情，但現在打著民進黨性平部招牌，「又沒有召集公開評論會議，更未曾釐清真相，突如其來揮大刀，不僅不恰當，而且失職」。

周玉蔻也說，李晏榕是明優秀的律師，「怎麼會忽略程序正義我也很納悶！莫非她是患了厭程序正義症？」她認為王義川具有群眾魅力，但私底下卻害羞，「說他厭女實在笑死，還記得初期電台節目一對一專訪他，他都嚇得皮皮挫。厭女個鬼頭啦，他根本懼女！王義川加加油！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「聲援川哥，扣上這帽子太過了，至於嗎」、「支持川哥，川哥沒錯」、「王義川不是厭女是鋼鐵直男」、「阿川加油，性平主任過了點喔」、「很正確，他也很尊重女性，疼惜女性，同事女性遇到傷害，他都會不捨，這樣是厭女？李快辭職」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 6266 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電內鬼曾嗆「稅金養12強冠軍」黑歷史被挖出
全球首個「4億訂閱YT」出爐！　獎牌照曝光
女友拒口交他竟下藥性侵！　丟800萬想和解：別毀了我
若綺40歲宣布懷孕　激動哭了：原本狀況不是太理想
快訊／試管拼2年！　嚴爵宣布終於要當爸爸了
楊柳1走法可能發警報！　氣象署：讓它飛一會
快訊／若綺懷孕！　楊昇達曬超音波照：我要當爸爸了
「粉底液失言」釀綠營內戰　王義川回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台積電內鬼曾嗆「稅金養12強冠軍」黑歷史被挖出！CPBL副秘回應

侵襲影響多大？粉專曝「楊柳如果1走法」：可達中度颱風

「李奇英文」未立案遭罰50萬　北市教育局2度抓包違法上課

2025年下半年星座運勢總覽：12星座面對變局的生存指南

楊柳颱風1走法可能發警報　氣象署：路徑變數大「讓它飛一會 」

王義川被說厭女！媒體人曝私下面「實在笑死」　點名她揮大刀失職

傳史上最重「內鬼五級連坐」懲處！台積電回應了：零容忍

奇美醫院攜手Make-A-Wish喜願協會　助罕病女孩小潔追星圓夢

823大罷免　館長舉紙板給3字「大烙賽」！再對鏡頭比中指

鍾明軒是無辜的！她見留言傻了「這些人當沒事」：討厭就能誣陷？

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

【泰格與雪兒】騙錢騙貓

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

【被整到哭】騙弟弟不能出國…其實早就訂好他的票XD

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

台積電內鬼曾嗆「稅金養12強冠軍」黑歷史被挖出！CPBL副秘回應

侵襲影響多大？粉專曝「楊柳如果1走法」：可達中度颱風

「李奇英文」未立案遭罰50萬　北市教育局2度抓包違法上課

2025年下半年星座運勢總覽：12星座面對變局的生存指南

楊柳颱風1走法可能發警報　氣象署：路徑變數大「讓它飛一會 」

王義川被說厭女！媒體人曝私下面「實在笑死」　點名她揮大刀失職

傳史上最重「內鬼五級連坐」懲處！台積電回應了：零容忍

奇美醫院攜手Make-A-Wish喜願協會　助罕病女孩小潔追星圓夢

823大罷免　館長舉紙板給3字「大烙賽」！再對鏡頭比中指

鍾明軒是無辜的！她見留言傻了「這些人當沒事」：討厭就能誣陷？

粿粿驚爆3年婚變！范姜彥豐父親節曬照「獨缺她身影」…PO文放黑心

全紅嬋舊傷復發、體態變化遭網暴　跳水女皇嘆：心理關比減肥難

七都成屋總價中位數走跌　最慘2縣市縮水14~15%

美24歲AV女優猝逝！家屬證實噩耗　生前最後發文吐心聲

台積電內鬼曾嗆「稅金養12強冠軍」黑歷史被挖出！CPBL副秘回應

一家公司拖垮國家股市！丹麥獨憔悴　謝金河點名可供台灣借鏡

詐團逼錄影片罵政府！嗆機場放炸彈　工讀生「不聽話」下場超慘

加工肉每天吃一口就有事　研究：糖尿病、大腸癌風險上升7~11%

洗產地課40％關稅！美未更新定義　東南亞暫時鬆口氣

大谷翔平全明星紅毯幕後故事？　「細節」搭配真美子演繹甜蜜默契

【阿伯不要鬧】站在斑馬線上餵孫子吃東西？

生活熱門新聞

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

楊柳下週三～五接近台　一票哀號：不要鬧

快訊／楊柳颱風清晨生成　不排除發海警

楊柳颱風持續增強　「不排除穿越台灣」

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

楊柳颱風發展2劇本　粉專估「接近台灣快速增強」達中颱以上

因1事燒壞2支iPhone　3C達人：充電習慣變了

台灣網紅進軍日本AV圈　簽約SOD專屬女優

平價小火鍋誰最厲害？全場大讚「這家」CP值超高

快訊／楊柳颱風估明生成！日氣象廳發烈風警報　朝向台灣東部海面

五金店買東西「發票爽中千萬」　獎落兩縣市！

更多熱門

相關新聞

「粉底液失言」釀綠營內戰　王義川未道歉：虛心接受所有批評

「粉底液失言」釀綠營內戰　王義川未道歉：虛心接受所有批評

台中市長盧秀燕日前勘災，因粉底液服貼，被綠委王義川酸，「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」。言論遭網友嗆沙文主義、厭女。民進黨性平部昨也罕見重話痛批，外貌羞辱是最膚淺的攻擊，女性政治人物的容貌不應該被搬上檯面評論，我們不要厭女的台派。而發言人卓冠廷則批評性平部不該亂扣帽子。黨內為王義川言論開戰，而事主王義川本人今（8日）回應，對這段時間所有的批評指教，我虛心接受，我也不會做任何反駁，性平道路上大家要一起學習、共同成長。

綠營黨內為王義川開戰性平部　呱吉不挺：像幫林智堅護航一樣愚蠢

綠營黨內為王義川開戰性平部　呱吉不挺：像幫林智堅護航一樣愚蠢

綠營內部為「粉底液失言」開戰　事主王義川現身反應曝光

綠營內部為「粉底液失言」開戰　事主王義川現身反應曝光

大批綠營支持者出征性平部　洗版狂轟內鬼下台：馬上向王義川道歉

大批綠營支持者出征性平部　洗版狂轟內鬼下台：馬上向王義川道歉

普發1萬怎麼發？　民進黨團大會「2關鍵」砲聲隆隆要政院提版本

普發1萬怎麼發？　民進黨團大會「2關鍵」砲聲隆隆要政院提版本

關鍵字：

民進黨性平部王義川盧秀燕粉底液周玉蔻

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍

楊柳颱風最快明生成！路徑「一條路」直撲台灣

半導體100%關稅　川普點名台灣：榨乾英特爾

柯文哲遭求刑28年半　「強姦殺人都沒那麼久」

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

蟑螂千萬別沖馬桶　日專家曝2後果

日預測「楊柳」直撲台灣　氣象粉專：強度中颱以上

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭

「準楊柳」恐中颱以上　專家示警南台灣注意

吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來

關稅帝君「晶片100%」失效？台董座：轉嫁給客戶

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

獨／34E辣模二級雙毒並吸！

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

更多

最夯影音

更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面