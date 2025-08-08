王義川被說厭女！媒體人曝私下面「實在笑死」　點名她揮大刀失職

▲民進黨立委王義川。（資料照／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

民進黨立委王義川近日在節目中談及台中市長盧秀燕，指其勘災全妝出鏡，使用2400元的粉底液。此番言論一出，引起許多人不滿，民進黨性平部也說重話，「我們不要厭女的台派。」資深媒體人周玉蔻對此則直言，王義川人紅是非多，民進黨性平部擅自發表聲明，還扯台派，實在太霸道，「王義川加加油！」

針對王義川評論盧秀燕的粉底液價格及外貌，民進黨性別平等事務部昨日透過粉專表示，「我們不要厭女的台派」，外貌羞辱是最膚淺的攻擊，「女性政治人物的容貌、穿搭不應該被搬上檯面評論，更不需要男性說教」。不過民進黨性平部也強調，「自己的孩子自己教，藍白的各位人士不要見獵心喜」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

只是性平部的貼文曝光後，又掀起爭議。除了民進黨發言人、議員卓冠廷力挺王義川，媒體人周玉蔻也發文表示，「王義川人紅是非多，一瓶粉底鬧出一頂厭女症的大帽子實在太over了吧」。

周玉蔻認為，民進黨性平部沒有經過程序正義的處理，就擅自發表聲明，還扯到台派，「實在太霸道也過度解讀台派的意涵。」如果性平會主任李晏榕是用個人名義表達立場，是她個人的事情，但現在打著民進黨性平部招牌，「又沒有召集公開評論會議，更未曾釐清真相，突如其來揮大刀，不僅不恰當，而且失職」。

周玉蔻也說，李晏榕是明優秀的律師，「怎麼會忽略程序正義我也很納悶！莫非她是患了厭程序正義症？」她認為王義川具有群眾魅力，但私底下卻害羞，「說他厭女實在笑死，還記得初期電台節目一對一專訪他，他都嚇得皮皮挫。厭女個鬼頭啦，他根本懼女！王義川加加油！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「聲援川哥，扣上這帽子太過了，至於嗎」、「支持川哥，川哥沒錯」、「王義川不是厭女是鋼鐵直男」、「阿川加油，性平主任過了點喔」、「很正確，他也很尊重女性，疼惜女性，同事女性遇到傷害，他都會不捨，這樣是厭女？李快辭職」。