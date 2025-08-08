　
政治

大批綠營支持者出征性平部　洗版狂轟內鬼下台：馬上向王義川道歉

▲王義川。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

綠委王義川日前大酸台中市長盧秀燕妝容與粉底液價格，遭各界議論，民進黨性平部則嚴厲譴責，外貌羞辱是最膚淺的攻擊，厭女言論不應該是政治攻防工具。未料，此言論惹怒黨內，發言人卓冠廷率先開砲「不支持毫無高度的切割」，綠營支持者也洗版性平部貼文砲轟「馬上公開向王義川道歉」、「一天到晚內鬥很爽是不是？有內鬼啊」、「我們不要這樣的性平部」、「誰發文的叫他下台」、「可以廢除部門了」。

民進黨性平部7日突發文表示，本黨立法委員王義川於政論節目以嘲諷口吻評論台中市長盧秀燕的粉底液價格與外貌，民進黨性平部對此表示嚴厲譴責。性別平等的信念不分黨派，超越藍綠，厭女言論從來就不應該是政治攻防的工具。

性平部強調，「我們不要厭女的台派」，建立包含性別平等的台派認同刻不容緩，女性政治人物的容貌、穿搭不應該被搬上檯面評論，更不需要男性說教。

此番言論引起黨內不滿，發言人卓冠廷率先開砲，自己絕不支持性平部這種毫無高度跟專業的切割，民進黨性平部沒有給當事人說明的機會，就在程序不完備的情況下急忙發文譴責王義川，更扣上「厭女台派」大帽子。

卓冠廷強調，性平部因為被網友批評，尚未徵詢過當事人任何意見就切割，未審先判的態度，不會讓黨公職心寒嗎？這樣亂扣帽子，性平部是把自己當網友了嗎？

綠營支持者也湧入民進黨性平部貼文留言砲轟，「不要太扯哦聖母病適可而止」、「乘機清一清落井下石的內鬼，攻擊自己人？要不要清醒一點」、「請性平部馬上公開向王義川道歉」、「請主管自己離職」、「一天到晚內鬥很爽是不是？還是有內鬼啊」「我們不要這樣的性平部」、「有這種隊友，民進黨還需要什麼敵人下台吧」、「誰發文的叫他下台」、「可以廢除部門了」。

更多新聞
更多新聞

自爆確診新冠肺炎！　徐巧芯戴口罩致歉：昨天下午才知道

