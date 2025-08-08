綠營黨內為王義川開戰性平部　呱吉不挺：像幫林智堅護航一樣愚蠢

▲立委王義川。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

綠委王義川日前大酸台中市長盧秀燕妝容與粉底液價格，遭各界議論，民進黨性平部則嚴厲譴責，厭女言論不應該是政治攻防工具。未料，此言論惹怒黨內，不僅發言人卓冠廷開砲「不支持毫無高度的切割」，綠營支持者也砲轟「馬上公開向王義川道歉」。對此，網紅「呱吉」邱威傑今（8日）認為，錯了就要認，挨打要立正。自己不認為此刻護航有什麼意義，反而使得社會進一步地誤解性別議題的重要性，就好像幫林智堅護航一樣愚蠢。

呱吉表示，王義川的粉底液為什麼是厭女？不是因為不懂化妝品，而是因為這社會長期對女性外表有高於男性的要求，女性政治人物或專業人士，只要身材、外貌、或者妝容打扮不合主流審美，就常常成為評論裡取笑的對象。

呱吉表示，而好好地化妝注重儀容之後，又變成王義川和部分男性質疑其專業能力的證據。這種觀點不斷壓縮專業女性的生存空間，早就該革除。

呱吉認為，錯了就要認，挨打要立正。自己不認為此刻幫王義川護航有什麼意義，反而使得社會進一步地誤解性別議題的重要性，就好像幫林智堅護航一樣愚蠢。

呱吉提到，自己有看到一個網友說的不錯，「我不要厭女的台派這句話其實講得不好，好像因為他講了厭女的話我們就不當他是夥伴」，這位網友更希望這句話是說「我們台派不要厭女」。

最後，呱吉強調，自己認為在性別或任何社會議題上辯證求進步，應該是最基本的共識，但是大家也不用切割夥伴，漏氣求進步是更好的態度。

▼呱吉。（圖／翻攝自呱吉臉書）