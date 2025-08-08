天選之人「現在才中鏢新冠」　他慘曝症狀！PTT驚：靠1物超快見效

▲原PO喉嚨痛到如刀割一樣。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友首次確診新冠，退燒後剩喉嚨爆痛，吃止痛藥效果有限，崩潰形容「吞口水像刀割」。文章引來大批網友驚呼他是「天選之人」，也有過來人回憶第一次確診的慘痛經驗，形容喝水如吞玻璃。部分人分享應對妙方，包括吃冰、喝蜂蜜檸檬水等，「這輩子不信中藥，直到被清冠嚇到這麼有用，完全改觀」。

一名網友在PTT表示，他人生第一次確診新冠肺炎，熬過發燒2天，現在就剩喉嚨爆痛，吃止痛藥緩解也有限，讓他崩潰哀號「真的跟新聞講的一樣吞口水像刀割，有沒有新冠喉嚨爆痛的八卦？」

文章一出，不少網友紛紛驚呼，「第一次也太屌」、「天啊～已經4、5年了，你現在才中啊？請多保重，注意後遺症可能幾個月喔」、「你現在才第一次確診？天選之人欸」、「你好厲害到現在才第一次中，多喝冰水吧」、「 都幾年了才第一次中」、「這波真的猛，看過同事短期內復發的，建議還是去看醫生比較好」、「現在的病毒弱爆了，3年前確診才是真的痛苦」

過來人紛紛回憶起當年慘況，「第一次得都超痛，後面再得就還好了」、「我也是爆痛，痛到喝水也會痛」、「基本無解！就是靠睡覺免疫系統殺過去」、「藥局買噴喉嚨止痛」、「可能會痛一周，之前中標直接瘦3公斤」、「吞口水像吞玻璃一樣」、「這輩子不信中藥，直到被清冠嚇到這麼有用，完全改觀」、「我那時候痛了7天，後來用手電筒照發現喉嚨破了個大洞，連喝水都跟刀割一樣」、「噴含碘的喉嚨藥水就好很快了」、「去健保中醫拿類清冠科學中藥，幾小時見效」。

還有人補充舒緩方式，「吃東西大概也只能吃布丁」、「吃冷稀飯、布丁、豆花，順便減肥」、「自費買清冠一號來吃，痊癒的很快」、「加油，我吃了4天的小美冰淇淋」、「可以喝涼的蜂蜜檸檬水，一定要試試」。